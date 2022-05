Formule E : Stoffel Vandoorne changera de clan

La prochaine saison de Formule E sera remplie de changements pour l'écurie Dragon Penske.

En plus d’être propulsée par un nouveau motoriste en DS, elle comptera sur deux nouveaux pilotes en Stoffel Vandoorne et Jean-Éric Vergne.

C’est du moins ce que le site The Race a rapporté, lundi. Vandoorne, qui a remporté l’E-Prix de Monaco samedi, pilote pour Mercedes depuis ses débuts dans la série en 2018. Il a notamment aidé la marque allemande à remporter le championnat des constructeurs en 2020-2021.

Le Belge était toutefois en quête d’une nouvelle équipe, puisque Mercedes quittera la série électrique au terme de la saison actuelle. McLaren devrait annoncer bientôt qu’elle s’engagera dans la série en reprenant l’écurie des Flèches d’argent.

Vergne, pour sa part, devrait ainsi suivre le motoriste français DS. Il a notamment piloté pour Virgin lorsque l’écurie faisait affaire avec DS. Puis, il conduit depuis quatre ans chez DS Techeetah.

Le Français compte à son actif deux titres de champion de la série, en 2018 et 2019.

La prochaine saison marquera par ailleurs l’entrée en scène de la troisième génération de monoplaces (Gen3). Celles-ci, présentées jeudi à Monaco, seront rechargeables, plus légères et plus puissantes.