«Des appels, il y en a» - Olivier Renard

Nommé en juin 2019 directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, goûte tout juste à ses premiers moments de normalité après la pandémie de COVID-19. Si la situation a été difficile pour le club, il est soulagé et bien heureux de la situation actuelle.

Le onze montréalais a bien mal amorcé la saison avec trois défaites consécutives. Depuis, il n’a pas subi la défaite en six parties, si bien qu’il occupe le quatrième rang de l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 4-3-2. L’équipe a notamment l’occasion d’évoluer un peu plus souvent depuis ses partisans, une situation qui n’est pas arrivée souvent au cours des dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

«Maintenant, on retrouve la normale en jouant devant nos partisans, s’est réjoui Renard lors d’un point de presse, lundi, à Montréal. C’est presque anormal pour nous depuis deux ans et demi. Avec la COVID, c’était le contraire. Je touche du bois, mais c’est la première saison [depuis que je suis en poste] qu’on joue plus ou moins normalement. J’espère que ça va continuer.»

À propos des trois premiers matchs plus laborieux, Renard blâme les nombreux déplacements, l’équipe ayant notamment participé aux huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au tournant du mois de mars.

«On a joué beaucoup de matchs sur la route. Les deux déplacements au Mexique nous ont fait du mal au niveau de la récupération des joueurs. C’étaient des voyages très longs. Je me souviens avant le match contre New York, on a voyagé pendant plus de 12 heures...»

Mihailovic, comme un joueur désigné

Les bons moments que traverse le club, il les doit entre autres à Djordje Mihailovic, qui a inscrit quatre buts en plus de se faire complice de quatre autres réussites du club. Renard souhaite maintenant garder le joueur dans l’équipe, si celui-ci le veut bien.

«Des appels, il y en a, a-t-il concédé. Pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi. C’est normal. Généralement, quand un joueur offre de bonnes performances, ça attire les regards. De le faire joueur désigné... Il est en train de jouer comme un joueur désigné, donc ça va m’arranger au niveau du contrat. Mais il a encore des années derrière le papier qu’il a signé, donc ce n’est pas l’heure de regarder ça.»

«On est très content de l’avoir. On verra. Dans le football, il y a l’offre, la demande et le choix du joueur. Ça pèse toujours. Quand il y a des propositions, c’est important de savoir ce que le joueur a envie de faire.»

À propos de potentiels changements qui pourraient survenir cet été, Renard a indiqué que rien n’était prévu pour le moment.

Le CF Montréal reprendra l’action samedi en accueillant l’Orlando City SC.