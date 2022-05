Les Penguins de Pittsburgh ont remporté trois fois la coupe Stanley sous l’ère Sidney Crosby. Et le groupe mené par le numéro 87 sait probablement que les présentes séries éliminatoires représentent une dernière opportunité de se rendre jusqu’au bout.

Et les Penguins amorceront la grande danse du printemps avec leur gardien de but numéro 2 en Casey DeSmith; une situation déjà vécue par le passé.

• À lire aussi: Inquiétude devant le filet des Predators pour les matchs 1 et 2

• À lire aussi: Bruce Boudreau veut être de retour

«Casey DeSmith, âgé de 30 ans et joueur autonome sans compensation à la fin de la saion, aura comme rôle d’être celui qui var remplacer Tristan Jarry, blessé à un pied, a expliqué Renaud Lavoie, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports.

«[...] Rappelle-toi les conquêtes de la coupe Stanley des Penguins, ça ressemble à ça. À des gardiens de but qui étaient blessés, que ce soit Marc-André Fleury ou Matt Murray. Puis ça nous a amené du côté des Penguins à deux victoires consécutives en finale de la Coupe Stanley. Ce groupe là sait très bien que c’est son dernier BBQ ensemble. »

Toutefois, pour ce faire, ils devront se débarrasser des Rangers de New York au premier tour, qui ont remporté une seule fois la coupe Stanley depuis le début de l’ère de l’expansion.

«Les Penguins de Pittsburgh, eux, sont arrivés dans l’ère de l’expansion et sont rendus à cinq dont trois trois avec Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang, a continué Lavoie. C’est hallucinant de voir comment les Penguins, au cours des années, ont dominé. Là on répète un peu le même scénario qu’on a connu.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.