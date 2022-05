Joshua Roy termine au sommet de la LHJMQ

À son dernier match de la saison, l’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a réussi un tour du chapeau et s’est assuré de remporter le championnat des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), dimanche au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Il a aidé le Phoenix de Sherbrooke à l’emporter 7 à 6 en prolongation face aux Foreurs de Val-d’Or. C’est finalement Colin Ratt qui a inscrit le but gagnant en période supplémentaire.

Roy conclut ainsi sa saison de rêve avec 51 buts et 119 points, devançant William Dufour des Sea Dogs de Saint John (116 points) pour l’obtention du trophée Jean-Béliveau.

L’équipe de l’Estrie a vécu deux bonnes frousses dans le duel du jour, échappant des avances de 4 à 0 et 6 à 4.

Alexander Mirzabalaev (deux fois), David Doucet et Jérémy Michel ont contribué à la première remontée des Foreurs, tandis que Justin Robidas et Kale McCallum ont uni leurs efforts pour forcer la tenue d’une prolongation.

Tyson Hinds, Jaheem Lagacé et Anthony Munroe-Boucher ont complété la marque pour le Phoenix, qui termine la saison au quatrième rang du classement général de la LHJMQ avec un dossier de 46-17-2.

Simoneau brille dans la victoire des Islanders

À l’Eastlink Centre, un autre espoir du CH s’est démarqué dans la victoire des siens. Xavier Simoneau a enregistré six mentions d’aide dans une victoire de 10 à 2 des Islanders de Charlottetown face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Simoneau termine sa campagne avec 86 points en seulement 48 matchs.

Les Islanders ont marqué quatre fois en première et troisième période. Zachary Roy (deux buts, deux mentions d’aide), Brett Budgell (deux buts, une mention d’aide) et Noah Laaouan (un but, deux mentions d’aide) ont été dominants dans la victoire.

Le Titan a laissé Joshua Fleming devant sa cage tout au long de la rencontre. Le pauvre gardien montréalais a alloué 10 buts en 36 lancers.

Le défenseur Lukas Cormier, qui a récolté deux mentions d’aide dans le gain des siens, est d’ailleurs devenu le premier arrière du circuit Courteau à amasser plus de 80 points depuis Guillaume Gélinas, en 2013-2014. Cormier a inscrit 33 buts et 81 points cette saison.