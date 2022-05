Paul Stastny s'en prend à ses coéquipiers

Les Jets de Winnipeg n'ont pas connu la saison espérée­ et l'attaquant Paul Stastny ne s'est pas gêné pour critiquer ses coéquipiers.

«On doit être redevable envers chacun de nous et on doit avoir plus de respect envers chacun», a-t-il dit lors du bilan de saison.

«Quand il n'y a pas cet élément au sein d'une équipe et que tu te fous du coéquipier à côté de toi et que tu n'en as que pour ce que tu fais individuellement, ça commence à faire mal sur la patinoire.»

«J'espère qu'il vont apprendre de ça, qu'ils vont le réaliser au cours de l'été et qu'ils vont se dire qu'ils ne veulent plus se retrouver dans la même position l'an prochain parce que ça fait mal quand tu vois que les séries commencent demain et que tu ne joues plus.»

Le capitaine de la formation manitobaine, Blake Wheeler, s'est montré moins virulent, mais a tout de même abondé dans le même sens.

«Les joueurs n'ont pas joué notre système, a-t-il déclaré. La responsabilité revient aux joueurs d'exécuter et nous ne l'avons pas fait.»