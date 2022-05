MLS : excitant programme double sur nos ondes

Amateurs de ballon rond, vous serez servis en ce beau dimanche ensoleillé.

TVA Sports vous présente aujourd’hui deux matchs de la MLS, le premier débutant dès 13h et opposant les Earthquakes de San Jose au New York City FC.

Actuellement, New York occupe le septième rang dans l’Est et est tout juste en dehors du portrait éliminatoire. Pour San Jose, c’est beaucoup plus compliqué.

Le club est 13e (ou avant-dernier) dans l’Ouest et présente la pire fiche défensive du circuit Garber au grand complet.

Le premier rang pour «Philly»?

À 16h, toute notre équipe soccer remettra ça pour la présentation du duel entre l’Union de Philadelphie et le Nashville SC.

Avec un gain, «Philly», la meilleure défensive de la ligue jusqu’ici, pourrait prendre la tête de l’Association de l’Est.

Le Nashville SC, lui, est présentement neuvième dans l’Ouest.