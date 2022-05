Les Remparts sont champions de la saison régulière

Zachary Bolduc a marqué trois buts et ajouté une passe pour mener les Remparts de Québec à un gain de 6-2 face à l’Océanic ce dimanche à Rimouski et ainsi assurer la formation québécoise d’un premier championnat de la saison régulière en 24 ans, soit depuis la saison 1998-99.

Les Remparts terminent la saison avec 104 points, un de plus que les Islanders de Charlottetown. Ils affronteront les Saguenéens de Chicoutimi en première ronde des séries, tandis que l’Océanic se mesurera aux Sea Dogs de Saint John. Avec ce gain, l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, devient le pilote avec le plus de victoires avec la même équipe dans l’histoire de la LHJMQ avec 468. Il dépasse ainsi Benoît Groulx, des Olympiques de Gatineau.

«Nous avons joué un fort match. Je suis fier de mes joueurs. Avant le match, j’étais un nerveux. Nous avons joué à quatre trios dernièrement, ce qui nous a permis d’avoir de l’énergie jusqu’à la fin. C’est un très bel accomplissement», a commenté Patrick Roy.

Le coach des Remparts a mentionné que c’était un bel honneur pour lui de devancer Benoît Groulx, «un gars pour qui j’ai un très grand respect».

Serge Beausoleil déçu

L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, était déçu par la performance des siens. «C’est un de nos moins bons matchs à domicile cette saison. À partir du milieu de la deuxième période, nous étions constamment 2e sur la rondelle. Nous avons laissé Gabriel Robert seul beaucoup trop souvent», a-t-il analysé.

L’ex-Océanic Zachary Bolduc (53e) a ouvert la marque sur une belle séquence à trois avec Théo Rochette et Xavier Fillion. Quatre minutes plus tard, le duo Bolduc-Rochette a remis ça. Cette fois c’est Rochette qui a marqué son 33e de la campagne. Gabriel Robert a réalisé quelques arrêts spectaculaires avant qu’Alexander Gaudio (15e) réduise l’écart à un but en revenant du coin de la patinoire vers le devant de but de Fabio Iacobo.

Les Remparts ont pris le contrôle du match

Les Remparts ont profité d’un avantage numérique en deuxième période pour doubler leur avance lorsque Nathan Gaucher (31e) a frappé la rondelle au vol à l’embouchure du filet de Gabriel Robert.

James Malatesta a ajouté un 4e but pour les Remparts en début de troisième période, puis Zachary Bolduc a marqué ses 54e et 55e de la saison devant ses anciens partisans pour mettre le match hors de portée pour l'Océanic. Alex Drover (14e) a marqué dans un 3e match de suite, en fin de partie, pour les perdants.

En bref

L’Océanic pouvait compter sur les retours de Mathis Gauthier et d’Alexandre Lefebvre qui ont été atteints par le virus de l’influenza. Julien Béland et Charles Côté sont toujours blessés.

Avant le match, l’Océanic a rendu hommage à ses trois joueurs de 20 ans, Liam Kidney, Xavier Cormier et Ludovic Soucy, qui disputaient leur dernier match de saison régulière en carrière dans la LHJMQ.