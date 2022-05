«Avec Guy Lafleur, on était des gagnants», dit François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rendu hommage à Guy Lafleur, dimanche, alors qu’il était de passage au Centre Bell pour assister à la chapelle ardente tenue en mémoire du légendaire hockeyeur.

«C’est tout le Québec qui est en deuil de Guy Lafleur. Ça nous rappelle des souvenirs incroyables, ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Dans ce temps-là, on gagnait», a mentionné M. Legault.

Voyez son court point de presse en vidéo principale.

Le premier ministre a également souligné que Guy Lafleur était bien plus qu’un joueur de hockey; il était la fierté d’un peuple.

«On était fier. Ça réunissait tout le monde, les anglophones, les francophones... Tout le monde était derrière Guy Lafleur. Tout le monde était fier que Guy Lafleur était un petit gars de la place [et qu'il] était le meilleur de la Ligue nationale», a-t-il dit.

Appelé à se remémorer ses meilleurs souvenirs à propos du Démon blond, M. Legault n’a pas été en mesure d’y aller avec un moment en particulier. Il y est allé d’une énumération qui ne ratera pas de faire sourire les plus vieux qui ont vu Lafleur à l'oeuvre.

«De le voir arriver à l’aile droite et de le voir passer la ligne bleue avec son "slap shot" et bang! Moi, c’est l’image que j’ai de Guy Lafleur. Évidemment il y a les cinq coupes Stanley et son trio avec Jacques Lemaire et Steve Shutt, c’était le "fun" de les voir sur la glace», a-t-il dit.

Le premier ministre a aussi abordé le franc-parler de l’ancien porte-couleurs du Tricolore. «Guy Lafleur disait les vraies affaires», a-t-il lancé.

Un être humain marquant

Également présente à la cérémonie, la mairesse de Montréal Valérie Plante a elle aussi rendu hommage au numéro 10.

«C’était un homme qui était fier. C’était un joueur de hockey très fier, très talentueux. Il amenait avec lui cette fierté dont les Québécois(e)s ont tous besoin», a-t-elle mentionné.

«Son départ est triste, mais définitivement, il va avoir marqué beaucoup de monde par sa générosité, par son authenticité, sa passion et, bien sûr, son talent», a ajouté Mme Plante.

La mairesse a par ailleurs indiqué que la Ville allait honorer la mémoire de Guy Lafleur.

«On doit s’assurer que le leg de Guy Lafleur demeure. Pour ce qui est de la Ville de Montréal, on souhaite trouver un lieu pour justement honorer la mémoire de Guy Lafleur et s’assurer que dans nos rues, dans la ville de Montréal, on se souvienne à jamais de cette légende incroyable, mais aussi de tout ce qu’il aura laissé [derrière lui]», a fait savoir Mme Plante.

La chapelle ardente se poursuivra jusqu’à 20 h, dimanche, puis de 10 h 30 à 15 h, lundi. Les funérailles nationales auront lieu à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, mardi à 11 h.

Lafleur a totalisé 560 buts et 1353 points en 1126 parties en carrière dans la Ligue nationale avec le Canadien, les Rangers de New York et les Nordiques de Québec.