Yohan Lainesse terrassé à son premier combat avec l’UFC

Le Québécois Yohan Lainesse découvrait pour la première fois l’octogone de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), mais l’expérience ne s’est pas déroulée comme prévu, lui qui a été battu par K.-O. par Gabriel Green, samedi, à Las Vegas.

Le natif de Saint-Bruno a été rattrapé par la fatigue vers la fin du deuxième round. Son adversaire américain lui a décoché plusieurs coups au corps et à la tête qui ont fait des dégâts, et Lainesse n’était plus en mesure de se défendre, si bien que l’officiel Herb Dean a été contraint de mettre un terme au combat.

L’athlète de 29 ans avait bien amorcé le duel en gardant Green (11-3-0, 4 K.-O.) à distance et en l’amenant parfois au sol, ce qui n’est pas sa spécialité.

Lainesse (8-1-0, 6 K.-O.) a combattu dans les octogones de TKO et de la Cage Fury Fighting Championship (CFFC) avant d’obtenir sa chance avec l’UFC en participant aux «Contender Series» de Dana White en novembre. Il avait impressionné le président avec une victoire par K.-O. expéditive contre Justin Burlinson.