Les 49ers pris de court

L’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, a avoué que son organisation a été prise de court par la demande du receveur de passes Deebo Samuel d’être échangé.

«Nous avons été surpris», a-t-il déclaré vendredi, lui dont les propos ont été rapportés par le quotidien «Mercury News».

«Une fois que cela arrive, tu te dis que c’est la “business” et tu ne dois pas trop t’en surprendre. Mais oui, nous avons été déçus. Ça fait partie de la “business”. Tu te dois de tout considérer. Nous avons la responsabilité d’aider notre organisation le plus possible.»

«Perdre un joueur comme Deebo, c’est difficile de voir comment cela aiderait notre équipe, a ajouté Shanahan. Nous devons essayer d’examiner tous les aspects et ce que les autres équipes sont prêtes à faire.»

Samuel vient de connaître sa meilleure saison en carrière dans la NFL. En 16 rencontres, il a attrapé 77 passes pour des gains de 1405 verges et six touchés. Celui qui doit disputer sa quatrième campagne en 2022 a aussi couru avec le ballon à 59 reprises pour 365 verges et huit majeurs l’an dernier.

Pour le moment, les «Niners» n’ont pas acquiescé à la demande de Samuel. La semaine dernière le directeur général John Lynch a clamé qu’il «ne pouvait pas imaginer de vouloir laisser partir» le receveur étoile.

Selon le NFL Network, les Jets de New York et les Lions de Detroit auraient fait des offres pour obtenir les services de l’athlète de 26 ans. Shanahan a laissé entendre que les offres reçues n’étaient pas «très proches» de ce qu’il pensait «être juste» pour son club.

«J’espère que quand tout sera dit et fait, nous obtiendrons la meilleure chose pour nous et la meilleure chose pour Deebo. J’espère que c’est réciproque, car nous aimerions continuer à travailler avec lui», a conclu le pilote des 49ers.