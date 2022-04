Le monde de la boxe perd Bob Miller

Considéré par plusieurs comme le plus célèbre «cutman» de son époque, Bob Miller est décédé samedi, lui qui était partiellement paralysé depuis un grave accident de voiture, le 15 octobre 2016.

Le septuagénaire a été dans le coin du ring d’un grand nombre de boxeurs québécois, dont Adonis Stevenson, Lucian Bute et David Lemieux, avant de subir cet accident d’auto à Plattsburgh, dans le Vermont. Deux vertèbres dans la colonne de Miller avaient été fracturées et il restait paralysé à partir du cou.

L’Américain a été responsable des coupures et des ecchymoses au visage de bien des athlètes pendant plus de 50 ans, aidant notamment au passage de grands boxeurs comme Tyson Fury et Mike Tyson. Miller a porté plusieurs chapeaux durant sa carrière, étant d’abord un pugiliste avant de devenir le promoteur d’un jeune «Iron» Mike Tyson.

Bob Miller avait également ouvert son propre gymnase, le Uncle Sam Boxing Club, à Troy, dans l’État de New York. Très attaché au Québec, il continuait d’assister à des galas dans la Belle Province malgré sa condition, selon Mathieu Boulay, du «Journal de Montréal».