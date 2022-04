Kaprizov étourdit l'Avalanche

Kirill Kaprizov a connu une autre rencontre à la hauteur de son talent, vendredi soir.

Le dynamique attaquant du Wild a terminé le match avec une récolte d'un but et d'une mention d'aide. On retiendra surtout sa brillante remise à Tyson Jost après avoir donné le tournis à la défensive de l'Avalanche.

Avec cette victoire, le Wild a rendez-vous avec les Blues au premier tour des séries éliminatoires.

Panthers (2) c. Canadiens (10)

SU PANTHERS - CANADIENS -

Bruins (2) c. Maple Leafs (5)

BRUINS_MAPLELEAFS -

Blue Jackets (3) c. Penguins (5)

BLUEJACKETS_PENGUINS -

Blackhawks (2) c. Sabres (3) - Prolongation

BLACKHAWKS_SABRES -

Red Wings (5) c. Devils (3)

REDWINGS_DEVILS -

Capitals (2) c. Rangers (3)

CAPITALS_RANGERS -

Sénateurs (4) c. Flyers (2)

SENATEURS_FLYERS -

Lightning (6) c. Islanders (4)

LIGHTNING_ISLANDERS -

Golden Knights (7) c. Blues (4)

GOLDENKNIGHTS_BLUES -

Flames (1) c. Jets (3)

FLAMES_JETS -

Ducks (2) c. Stars (4)

DUCKS_STARS -

Canucks (2) c. Oilers (3) - Tirs de barrage