Drouin veut rester à Montréal «encore plusieurs années»

L'attaquant québécois des Canadiens Jonathan Drouin se remet bien de l'opération au poignet droit qui a mis fin prématurément à sa saison et il espère maintenant avoir une nouvelle chance de jouer sous les ordres de Martin St-Louis, la saison prochaine.

«C'est huit à douze semaines (de récupération), donc je devrais être prêt à la mi-juillet, a-t-il révélé, samedi, lors du bilan de saison de l'équipe. Mais dans pas longtemps, je vais pouvoir faire des choses avec mon poignet.»

Drouin ne pouvait même pas tenir son bâton avant que la décision fut prise de l'envoyer en chirurgie.

«J'espère être à 100% l'année prochaine, pendant 82 matchs», a-t-il affirmé, assurant qu'il allait être fin prêt pour le camp d'entraînement.

Drouin risque d'avoir les dents longues, cet été, car il entend bien se prouver sous les ordres de St-Louis.

«L'une des raison pour lesquelles je ne voulais pas de chirurgie, c'est que je voulais jouer des matchs pour voir comment j'allais cadrer là-dedans, mais en regardant des matchs et des vidéos, c'est le genre de hockey que je me vois jouer», a-t-il expliqué.

«Martin parlait dans son premier meeting de jouer avec son instinct et il n'y a pas grand coachs dans la Ligue nationale qui vont dire ça, a également souligné le joueur de 27 ans. Ce n'est pas que Martin n'a pas système, on a des systèmes différents, mais c'est de jouer au hockey. Quand tu traverses la ligne rouge de l'autre côté, il faut utiliser ton talent, ton "IQ". Je pense que ça a porté fruit à certains joueurs et je pense que ça va me porter fruit dans le futur.»

«Je pense que l'équipe s'en va dans une super direction (...) c'est une place où je veux être encore plusieurs années, ce sera à moi de prouver ça», a-t-il mentionné.

Drouin a évidemment eu une belle pensée pour le regretté Guy Lafleur, qu'il a notamment côtoyé grâce à leur implication commune auprès du CHUM.

Lafleur était «un homme excellent», selon lui, et il comprend à quel point il était spécial pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer dans ses belles années.

«Mon père, quand il voyait Guy, tu voyais dans ses yeux que c'était une de ses idoles», a-t-il relaté.

Le légendaire numéro 10 ne se gênait pas, d'ailleurs, pour prodiguer des conseils à Drouin au sujet de la vie de hockeyeur à Montréal.

«Ça revenait tout le temps à la même chose avec Guy: c'est un jeu, et il faut t'amuser. Il me le rappelait souvent quand je le voyais», s'est-il souvenu.

