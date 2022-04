EN DIRECT: bilan des Canadiens

Au lendemain d’une victoire éclatante qui mettait un terme à une saison catastrophique, les Canadiens de Montréal procèdent au bilan de saison, ce matin.

Le Tricolore a conclu sa saison au 32e et dernier rang du classement général avec une fiche de 22-49-11. Un mal nécessaire, diront certains, puisqu’il est en excellente position pour sortir premier du boulier à la loterie du repêchage, qui se tiendra à Montréal le 6 juillet.

Kent Hughes

Arrivé vers la mi-saison, Kent Hughes dresse un bilan positif malgré tout de la saison des Canadiens. Oui, une catastrophe était bel et bien eu lieu et le directeur général ne le nie pas.

Il reste qu’il a aimé certains signes encourageants pour l’avenir, à commencer par son entraîneur-chef, qui a exprimé le désir de demeurer et avec lequel les discussions commenceront «dans un futur rapproché».

«On était impressionné par le caractère et l’esprit d’équipe démontré. Quand Martin est arrivé, on n’était peut-être pas officiellement éliminés des séries, mais on savait qu’on ne serait pas des séries. On a vu une équipe qui a tout fait pour remonter. On a vu des performances individuelles de joueurs qui ont augmenté leur niveau de jeu.

«Après la période des échanges, l’équipe était sur le droit chemin et on a échangé quatre bons joueurs. On enlève de l’expérience et ils commencent à perdre, mais on a vu une équipe qui ne lâche pas.»

Weber «injustement critiqué»

L’absence et le mutisme du capitaine Shea Weber a fait beaucoup jaser au cours de la campagne 2021-2022. Tout récemment, il était absent d’une cérémonie qui rendait hommage à Guy Lafleur, décédé le 23 avril dernier.

Hughes et le vice-président Jeff Gorton étaient aussi absents, puisqu’ils se trouvaient en Allemagne.

«Sa situation est complexe, a reconnu Hughes. Il y a des enjeux liés aux assurances et d’autres dont on ne peut discuter. Il est absent de l’équipe et il est blessé. Il était convenu depuis mon arrivée qu’il ne jouerait pas, cette saison. Nous avons eu des discussions pour transférer son contrat.»

Selon le DG des Canadiens, Weber a possiblement reçu des critiques trop sévères.

«Je ne connais pas Shea très bien, mais tous ceux à qui j’en ai parlé ici et à travers la ligue m’ont dit que c’est une bonne personne et un bon leader qui œuvre dans l’ombre. Pour moi, il est injustement critiqué.»

Pas à l'aise, selon Hughes

En ce qui est de l’héritier du «C», Hughes a réitéré que le plan est d’avoir un capitaine la saison prochaine.

«Nous allons continuer d’évaluer pendant l’entre-saison quelle sera la meilleure situation et à quoi ressemblera notre formation. Nous devons décider qui sera la bonne personne et si la personne est prête pour ce rôle.»

Hughes s’est ensuite fait demander d’expliquer pourquoi Weber ne s’adresse pas au public, une question à propos le jour du bilan.

«Je pense qu’il n’est pas à l’aise de répondre sans en dire trop au niveau de sa blessure et ce qui se passe dans sa situation. Il n’est vraiment pas à l’aise dans ce contexte où on lui dit ‘tu ne peux pas parler de telle ou telle chose’. Je ne crois pas que c’est un manque de respect envers les partisans.»

En ce qui concerne Carey Price, Hughes a indiqué que tous les joueurs auront aussi des rencontres avec leurs médecins. L’organisation aura «plus de clarté» juste à ce moment.

Le cas Jeff Petry

Jeff Petry en a arraché, cette saison, et le contexte familial y était pour beaucoup. Kent Hughes sait que le droitier n’était plus que l’ombre de lui-même.

«On savait que Jeff est un meilleur joueur que celui qu’on voyait au mois de février. La question était plus sa situation familiale. On a dit que si on pouvait l’échanger, qu’on le ferait, mais seulement si ça fait du sens pour nous. C’est un bon joueur.

Gorton dit toutefois ignorer les intentions de Petry à l’heure actuelle à savoir s’il y a un revirement de situation.

«On va rencontrer tous les joueurs aujourd’hui. Je ne sais pas s’il y a du changement, mais sinon, on va demeurer au même point. On va essayer de l’échanger sans faire mal aux Canadiens.»