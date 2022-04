Canadiens: sept records peu enviables

On ne traverse pas une saison misérable et on ne termine pas au 32e et dernier rang du classement général sans, au passage, inscrire quelques records de médiocrité.

NOMBRE DE REVERS

Au cours de son histoire, jamais le Canadien n’avait subi plus de 40 revers en temps régulier. Une marque d’équipe qu’il avait inscrite en 1983-1984, puis répétée en 2000-2001 et 2017-2018. Avec 49 revers, l’équipe actuelle n’a pas seulement surpassé ce nombre peu enviable, elle l’a pulvérisé. Une sécheresse de neuf rencontres, du jamais-vu depuis 1939-1940, et de huit matchs ont contribué à ce total astronomique. Trente de ces défaites (sur 45 matchs) sont survenues sous les ordres de Dominique Ducharme, congédié le 9 février, contre 19 (en 37 rencontres) sous la férule de Martin St-Louis.

MATCHS DE 5 BUTS ET PLUS

Il y a le nombre de revers, mais il y a également la façon de les encaisser. Le Tricolore a essuyé plus que sa part de varlopes au cours de la saison. Les Montréalais ont accordé au moins cinq buts dans un match à 31 occasions (0-30-1) !

Le précédent record appartenait à l’édition de 1983-1984. Cet hiver-là, la troupe dirigée par Bob Berry puis par Jacques Lemaire avait subi cet affront à 26 occasions (0-24-2). Mais, à l’époque, les festivals offensifs étaient un peu plus courants.

TOTAL DE BUTS ACCORDÉS

Pareilles générosités accumulées finissent par avoir une incidence sur le résultat final. Ainsi, les joueurs du Canadien ont vu la lumière rouge scintiller derrière leurs gardiens 317 fois.

Jamais au cours de son histoire le Tricolore n’avait franchi la barre des 300 buts accordés. L’ancienne marque de 295 avait été inscrite en 1983-1984.

Évidemment, aucune équipe dans le circuit Bettman n’a fait pire cette année. D’ailleurs, personne n’avait accordé autant de buts en une saison depuis les 357 buts alloués par les Sharks de San Jose en 1995-1996.

NOMBRE DE POINTS AU CLASSEMENT

La famélique récolte de 55 points au classement général vaut également une mention dans le livre des pires prestations de l’histoire du Tricolore. Il s’agit du plus piètre cumulatif pour une saison d’au moins 70 rencontres, battant par 10 les 65 points de la campagne 1950-1951.

Pour un calendrier d’au moins 82 rencontres, la marque était de 70 points (2000-2001). Ce rendement de 55 points est le plus mince depuis celui des 48 points inscrits par l’Avalanche du Colorado, en 2016-2017.

NOMBRE DE JOUEURS EN UNE SAISON

En raison de la COVID et des blessures, les joueurs du Canadien ont raté un impressionnant nombre de rencontres. Selon le site mangameslost.com, au 16 avril, soit après 76 matchs, les joueurs du Tricolore avaient été sur la touche pendant 696 matchs.

Un record du circuit. Pas surprenant que Ducharme et St-Louis aient dû faire appel à 46 joueurs au cours de la saison. Ce qui égale le record d’équipe établi en 2000-2001.

SIX GARDIENS

En prenant place devant son filet pour la première fois de la saison, le 15 avril (après neuf mois d’absence), Carey Price est devenu le sixième gardien à voir de l’action dans le camp du Canadien. Il ajoutait son nom à ceux de Jake Allen, Samuel Montembeault, Cayden Primeau, Andrew Hammond et Michael McNiven.

Jamais l’équipe n’avait vu défiler autant de portiers. On avait eu droit à cinq gardiens lors des saisons 1993-1994, 1995-1996, 2000-2001 et 2015-2016.

MOINS DE VICTOIRES POUR UN GARDIEN

Pour la première fois depuis 1939-1940, aucun gardien utilisé par le Canadien n’a récolté au moins 10 victoires. Jake Allen en a remporté neuf en 35 présences devant le filet.

Ce qui constitue le plus bas total pour le meneur du Canadien depuis Claude Bourque (9 en 36).