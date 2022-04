Bilan du CH : Gallagher ne se voit pas porter un autre uniforme

Malgré la piètre performance du Canadien de Montréal en 2021-2022, Brendan Gallagher ne se voit pas porter un autre uniforme dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J’ai signé un contrat de six ans parce que j’aime cette ville et que j’aime cette équipe», a clamé celui qui a amorcé un contrat de six ans d’une valeur totale 39 millions $ cette saison.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

• À voir aussi: EN DIRECT: bilan des Canadiens

• À lire aussi: «Encore beaucoup de points d'interrogation» pour Price

• À lire aussi: Bilan du CH: St-Louis expéditif et direct

«La direction va avoir un plan. Les joueurs, notre plan est de gagner. Si nous faisons notre boulot, nous allons accélérer le processus [de reconstruction]. Être dans cette situation n’est pas plaisant et tu veux avoir l’impression que tu as une chance de gagner. Je comprends le processus.»

Gallagher a aussi révélé qu’il a dû composer avec plusieurs blessures tout au long de l’année.

«C’était à peu près tout autour de la région pelvienne, a-t-il dit à propos de ses blessures. [...] Mon corps n’a tout simplement pas tenu le coup. Nous avons cependant un long été qui s’amorce.»

Par ailleurs, Gallagher a refusé l’invitation du Canada de participer au prochain Championnat du monde de hockey, du 13 au 29 mai prochain, en Finlande.

«J’adore représenter mon pays, mais je dois prendre soin de moi», a-t-il expliqué.