À VOIR: «Je ne ferme aucune porte» - Jeff Petry

Le dossier Jeff Petry a fait couler beaucoup d’encre cette saison. Ce fut une année difficile autant sur la glace que dans la vie personnelle de l’arrière du CH. L'air serein, l’Américain a toutefois tenu à ne fermer aucune porte lors du bilan de saison de l’équipe , samedi après-midi.

Le vétéran défenseur a demandé à être échangé au cours de la saison afin de se rapprocher de sa famille, mais il n’est plus si certain d’avoir envie de partir. L’arrivée de Martin St-Louis et un travail de conciliation pourraient lui permettre de changer d’idée.

Avec l’incertitude liée à la pandémie, le clan Petry est rentré au Michigan pour bénéficier de l’aide de la famille élargie. S’il devait toujours être un membre du Tricolore la saison prochaine, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2024-2025, ses enfants et son épouse pourraient revenir au Québec, a-t-il dit.

«J’aurai une longue conversation avec eux. Je ne veux pas fermer la porte à cette organisation. Je prendrai du temps pour réfléchir et décider ce qu’il y a de mieux pour ma famille, moi et cette équipe», a expliqué Petry.

Au niveau du hockey, le jeu du vétéran de 34 ans s’est replacé en fin de campagne. Il a terminé avec 27 points en 68 matchs et un différentiel de -11. Le retour de son coéquipier à la ligne bleue Joel Edmundson a beaucoup aidé, mais également les concepts de St-Louis.

«Depuis que Marty est arrivé, j’ai retrouvé mon jeu. Le style de jeu qu’il a implanté a aidé et m’a ramené sur le droit chemin», a avoué Petry.

Jeff Petry reconnaît qu’il n’était pas sur la même longueur d’ondes que Ducharme mais ce n’était pas un “conflit de personnalité”. Rien de personnel selon son explication. — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) April 30, 2022

Digne d’un roman-savon, celui qui avait été acquis par Marc Bergevin des Oilers d’Edmonton en 2015 a été au cœur d’une réelle montagne russe, cette année. La relation entre lui et l’ancien pilote Dominique Ducharme ne semblait pas toujours être au beau fixe. Ensuite, il y a eu le départ de sa famille pour le Michigan. Finalement, l’incident impliquant Zack Kassian et Samuel Montembeault où l'arrière a essuyé de nombreuses critiques pour ne pas avoir défendu son coéquipier. Bref, pas une année de tout repos.

