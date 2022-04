Un prélude des séries?

On connaît les huit équipes qui participent aux séries dans l'Est depuis longtemps, mais ce qu'on ne sait pas, ce sont les affrontements, et ce, même avec un seul match à disputer.

Avec une victoire des Bruins de Boston contre les Maple Leafs de Toronto ce soir, on pourrait avoir droit à une série de premier tour entre ces deux formations.

Toutefois, si les Bruins perdent, ils affronteront les Hurricanes de la Caroline et les Maple Leafs affronteront le Lightning de Tampa Bay.

Le duel de ce soir risque donc d'être fort intéressant, surtout que les deux formations ont récolté plus de 50 victoires cette saison.

Une grande soirée pour Patrice Bergeron

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a écrit jeudi un autre chapitre dans son illustre histoire de hockeyeur professionnel en atteignant le plateau des 400 buts en carrière, un fait d’armes qu’il trouve évidemment de bon goût à quelques jours du début des séries.

Le vétéran ayant effectué ses débuts dans la Ligue nationale en 2003-2004 ne souhaitait visiblement pas attendre à la prochaine saison pour franchir cette étape symbolisant son excellence. Avec deux rencontres à disputer d’ici la fin du calendrier régulier, il revendiquait 397 filets, mais a profité de la visite des Sabres de Buffalo, éliminés depuis belle lurette, pour réussir un tour du chapeau et s’approcher à deux buts de Rick Middleton, détenteur du troisième échelon des compteurs de la concession.

«Évidemment, c’est spécial de se rendre à 400 buts. Je savais qu’avant la partie, j’étais proche. C’est particulier et cela l’est davantage de marquer tous ces buts avec les Bruins. Je pense qu’il s’agit de l’aspect que je retiendrai... Je suis fier de cela, a-t-il déclaré en point de presse, tel que rapporté par le site The Athletic. Ce fut un grand parcours au sein d’une organisation. Ça n’arrive pas souvent.»

Cette réussite globale, le Québécois l’a travaillée pendant des années. Son efficacité en avantage numérique, notamment, a contribué aux succès des Bruins, qui ont remporté la coupe Stanley en 2011 avec Bergeron dans leurs rangs. L’une de ses clés du succès est d’ailleurs sa capacité à se placer au bon endroit, au bon moment.

«Lorsqu’on m’a inséré à cette position sur l’attaque massive, cela m’a incité à m’améliorer, à me démarquer plus souvent, a-t-il expliqué concernant son habileté à dégainer rapidement de l’enclave. Vous n’avez pas trop de temps, surtout quand il y a plusieurs bâtons et joueurs devant vous. Ils se dirigent immédiatement en votre direction. Parfois, il y en a deux ou trois. Ainsi, vous devez tirer rapidement. J’ai peaufiné cela à chaque entraînement. [...] Il faut effectuer au moins un tir au filet et créer quelque chose.»

Encore à surveiller

Avec un gain de 5 à 0 aux dépens des Sabres, les hommes de l’instructeur-chef Bruce Cassidy prouvent qu’ils seront encore à surveiller lors des prochaines séries, qu’ils amorceront contre les Hurricanes de la Caroline ou les Maple Leafs de Toronto. Avant de se mesurer à ceux-ci pour clore la campagne au Scotiabank Arena, vendredi, les joueurs des Bruins admettaient déjà avoir la tête et le cœur en séries.

«Je suis concentré sur ce qui s’en vient. La saison régulière ne signifie plus rien lorsque vous arrivez en éliminatoires», a émis le gardien Linus Ullmark, auteur d’un premier blanchissage dans l’uniforme de Boston, jeudi, et qui devrait en principe amorcer les séries devant la cage des siens.