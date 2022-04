Suspension historique pour Trevor Bauer

Les ligues majeures de baseball ont imposé une suspension de deux saisons au lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer pour ne pas avoir respecté leur politique contre la violence conjugale, vendredi.

L’athlète de 31 ans est tenu à l’écart depuis le 2 juillet dernier. Bauer avait été accusé par une femme de la Californie de l’avoir étranglée jusqu’à la perte de conscience, de l’avoir frappée et d’avoir entrepris un coït anal sans son consentement.

L’Américain s’était adressé aux tribunaux cette semaine afin de déposer une poursuite en diffamation contre la femme, qu’il avait rencontrée via les réseaux sociaux.

Bauer a indiqué sur son compte Twitter qu’il porterait la suspension du baseball majeur en appel.

«Dans les termes les plus forts possible, je nie avoir commis toute violation de la politique contre la violence conjugale et les agressions sexuelles de la ligue. Je porte en appel cette décision et je m’attends à l’emporter», a écrit l’ancien vainqueur du trophée Cy-Young.

Selon le réseau ESPN, c’est la première fois que la ligue et un joueur contrevenant à cette politique ne s’entendent pas ensemble sur le nombre de matchs de la suspension. Pour l’instant, Bauer devra passer au moins 324 matchs à l’écart.

L’artilleur droitier n’avait disputé que 17 matchs avec les Dodgers avant d’être puni. Il écoulait la première année d’un contrat monstre de trois ans et 103 millions $. Depuis 2012, il a également porté l’uniforme des Diamondbacks de l’Arizona, des Guardians de Cleveland (anciennement les Indians) et des Reds de Cincinnati.