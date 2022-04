Slafkovsky : «Il me rappelle Clark Gillies»

Si jamais, pour une raison ou pour une autre, le Canadien de Montréal ne sélectionne pas Shane Wright au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), il pourra se tourner vers des alternatives intéressantes, notamment le Slovaque Juraj Slafkovsky.

Le patineur de 18 ans est devenu l’hiver passé le deuxième plus jeune récipiendaire du titre de joueur par excellence du tournoi olympique. Ayant inscrit sept buts en autant de matchs à Pékin, il a aidé son pays à remporter la médaille de bronze, tout en augmentant sa valeur auprès des recruteurs du circuit Bettman.

Celui qui occupait le deuxième rang chez les joueurs internationaux au classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH a également inscrit 10 points en 31 parties avec le TPS, dans la Liiga finlandaise, cette année. Il a obtenu du succès en séries grâce à sept points en 17 sorties.

«Il utilise sa grande taille, sa portée et ses habiletés à l’intérieur des règles. Il représente un bon joueur en échec-avant, autant en zone offensive que du côté défensif. Pour un gars de ce gabarit, il est étonnamment mobile et rapide», a évalué le directeur du recrutement européen de la LNH, Goran Stubb, sur le site officiel de la ligue.

Patineur de 6 pi et 3 po et 218 lb, Slafkovsky devrait en principe prendre part au prochain Championnat du monde prévu en Finlande du 13 au 29 mai, ce qui constituera pour lui une autre occasion de montrer son savoir-faire.

«"Slavy" joue bien, avec ardeur. Il est physique. Au début, il ne pouvait pas marquer, puis on l’a invité aux Jeux. À son premier match, il a inscrit deux buts et il a décollé subitement, a décrit l’entraîneur-chef de sa formation nationale, Craig Ramsay. Parfois, ces jeunes ont juste besoin de quelque chose pouvant leur donner de la confiance. Mais il est fort, possède de bons pieds et de bonnes mains. Il a une excellente attitude.»

Sur les traces d’un grand?

Selon Ramsay, le Slovaque pourrait bien imiter un grand nom de la dynastie des Islanders de New York des années 1980.

«Il me rappelle un peu Clark Gillies, qui a évolué au sein de ce magnifique trio avec Bryan Trottier et Mike Bossy, a-t-il dit. C’est un gars puissant capable de marquer des buts. Chaque fois qu’il était sur la glace, il imposait sa présence. D’autres gars lui ressemblent, mais il sera un joueur ayant son propre style. Il sera bon si les entraîneurs lui offrent juste la chance de jouer.»