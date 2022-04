Réjean Houle veut rendre le plus bel hommage à Guy Lafleur

Visiblement affecté par le récent décès de son bon ami Guy Lafleur, Réjean Houle promet de tout mettre en oeuvre pour lui livrer des derniers adieux à la hauteur de l'homme qu'il a été.

C'est ce que le président de l'Association des Anciens Canadiens a déclaré lors d'une entrevue à l'émission JiC, vendredi.

«Je dirais que ça va un peu mieux. La semaine dernière, c'était très difficile à accepter tout ce qui se passait. La vie fait en sorte qu'il faut prendre la relève. Là, on essaie de s'organiser pour rendre hommage à notre Guy Lafleur qu'on aime tant. Beaucoup de nos anciens ont déjà confirmé leur présence.»

L'ancien directeur général de la formation montréalaise avoue être particulièrement affecté par la perte du numéro 10 puisqu'il avait une relation privilégiée avec lui depuis tellement d'années.

«Moi et Guy Lafleur sommes arrivés, tous les deux, au début des années 1970. Deux jeunes garçons qui se retrouvent à San Francisco comme chambreurs, on pensait que la vie nous appartenait. Avec le temps, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça.»

Houle assure également que la grande famille des Canadiens se tiendra ensemble pour passer au travers de cette difficile épreuve.

«À chaque fois qu'on en perd un, on se serre les coudes. On vit un rapprochement incroyable. On a eu la chance de vivre tellement de belles choses ensemble, au fil des années. Il ne faut pas oublier que quand on se rencontre dans le salon des anciens, on ne perd jamais de matchs. C'est une atmosphère très différente.»

Questionné à savoir si les ponts étaient en train de se rebâtir entre les anciens et les membres actuels des Canadiens, le principal intéressé confirme être optimiste pour la suite des choses.

«J'espère qu'on va être de plus en plus près des gens qui mènent la section hockey. On n'a jamais eu trop de problèmes. Peut-être qu'avec le temps, la communication est plus difficile. La nouvelle réglementation pour le vestiaire des joueurs est différente pour notre période. Nous, les gens rentraient et sortaient comme ils voulaient. Ce n'est plus comme ça, maintenant. Il faut s'ajuster à la communication d'aujourd'hui.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.