LNH: cinq grandes surprises en attaque

La NBA remet chaque saison un trophée au joueur qui a connu la progression la plus marquée dans le circuit. Et si la Ligue nationale de hockey (LNH) se prêtait au même exercice?

Voici un palmarès des attaquants qui ont mis le pied sur l’accélérateur cette saison après avoir été limités à une production offensive plus modeste dans le passé.

-Tage Thompson, Sabres de Buffalo

Avant la saison 2021-2022, la transaction qui a envoyé Ryan O’Reilly aux Blues de St. Louis était perçue comme l’une des pires décisions de l’histoire de l’organisation de Buffalo. À sa première saison avec l’équipe du Missouri, le pivot a remporté le trophée Conn-Smythe et la coupe Stanley, pendant que les Sabres occupaient les bas-fonds du circuit. Toutefois, la progression fulgurante et inattendue de Tage Thompson est devenue un baume pour la troupe de Don Granato. Après avoir inscrit 15 buts à ses 104 premières parties avec les Sabres, l’attaquant format géant a fait mouche à 37 reprises en 77 rencontres cette saison, ajoutant 30 mentions d’aide.

-Troy Terry, Ducks d’Anaheim

La formation californienne a fermé un chapitre de son histoire cette année avec le départ à la retraite de Ryan Getzlaf et les transactions qui ont envoyé Rickard Rakell et Hampus Lindholm sous d’autres cieux. En pleine période de transition, elle ne s’attendait certainement pas à assister à l’éclosion de Troy Terry. L’ailier de 24 ans, ancien choix de premier tour, n’avait amassé que 48 points à ses 129 premières rencontres dans le circuit. Le natif du Colorado a mené les Ducks avec 36 buts et 66 points en 2021-2022.

-Kevin Fiala, Wild du Minnesota

Kevin Fiala est l’une des pierres angulaires de l’attaque du Wild depuis son arrivée au Minnesota en 2019. Ce n’est toutefois que depuis cette saison qu’il peut se targuer de faire partie de l’élite de la LNH, lui qui pointe au 20e rang du circuit avec 85 points. L’attaquant suisse a le sens du «timing» - ou bien des affaires -, puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation cet été. Depuis le 1er février, il est le neuvième joueur le plus productif de la ligue, avec 53 points en 41 rencontres. Il tentera de poursuivre sur sa lancée en séries éliminatoires et, par le fait même, convaincre Bill Guerin de lui offrir le pactole cet été.

-Nazem Kadri, Avalanche du Colorado

L’ancien pivot des Maple Leafs de Toronto a toujours été reconnu comme une option de qualité sur un deuxième trio, un joueur responsable dans les deux sens de la patinoire avec un flair pour le fond du filet. À 31 ans, il a atteint son plein potentiel avec les «Avs» cette campagne. Auteur de 86 points en 70 joutes, l’Ontarien s’est révélé comme une solution de rechange parfaite en l’absence de Nathan MacKinnon, qui a raté 17 parties cette saison.

-Chris Kreider, Rangers de New York

Repêcher Louis Leblanc tout juste avant Kreider a toujours hanté l’ancien directeur du recrutement amateur du Canadien de Montréal, Trevor Timmins. Avant la saison 2021-2022, l’Américain n’avait toutefois jamais atteint le plateau des 30 buts ou des 60 points. À l’âge de 30 ans, l’attaquant de puissance a élevé son jeu d’un cran, faisant même partie des plus sérieux prétendants au trophée Maurice-Richard à un certain point de la campagne. Bien qu’il soit désormais impossible que Kreider rattrape Auston Matthews et ses 60 réussites, il a épaté la galerie avec 52 filets et 77 points.