Leblanc dans le groupe de tête

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a connu une deuxième bonne sortie consécutive au Championnat Palos Verdes, vendredi en Californie, si bien qu’elle n’est qu’à quelques frappes de la tête après 36 trous.

L’athlète de 33 ans a remis une seconde carte de 68 (-3), elle qui avait retranché deux coups à la normale de 71 à sa première tentative. En deuxième ronde, elle a calé quatre oiselets contre un seul boguey.

Son cumulatif de 137 (-5) lui confère le sixième rang, à égalité avec les Américaines Annie Park et Jennifer Chang. Elle est aussi à quatre coups de la meneuse, l’Australienne Hannah Green. Cette dernière entamera d’ailleurs la troisième ronde avec une belle avance de trois coups sur ses plus proches poursuivantes.

Pour revenir à Leblanc, elle est la seule Canadienne à avoir performé adéquatement à ce tournoi. Brooke M. Henderson n’a pu faire mieux que le 97e rang (147; +5) et a ainsi été écartée des rondes de la fin de semaine.

Maddie Szeryk et Megan Osland ont aussi dû plier bagage plus rapidement que prévu, elles qui ont respectivement terminé aux 124e et 130e rangs, en vertu de pointages de 150 (+8) et 152 (+10).