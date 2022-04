«Je ne peux plus attendre» - Kotkaniemi

Si son dernier match de la saison est le présage des prochaines séries éliminatoires, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi aura davantage de raisons d’afficher son sourire des beaux jours.

Le porte-couleurs des Hurricanes de la Caroline a mis un baume sur une campagne plutôt ardue à son retour en action, jeudi. Ayant manqué les cinq matchs précédents à cause d’une blessure au bas du corps, il a récolté un but et deux mentions d’aide dans les 13 premières minutes de l’affrontement contre les Devils du New Jersey, menant les siens vers un gain de 6 à 3.

Pour «KK», voici enfin du positif à la suite d’une longue traversée du désert. En déjouant le gardien Andrew Hammond, il a freiné une disette de 19 duels sans but; son dernier filet remontait en fait au 20 février. Aussi, le longiligne hockeyeur espère profiter de cet élan pour encore une fois obtenir du succès en séries. Avec le Canadien de Montréal, il avait d’ailleurs hissé son niveau de jeu d’un cran en éliminatoires 2020 et 2021.

«Il y a eu quelques bonds chanceux ici et là. C’était bien de marquer des buts rapidement. Cela aidera sûrement à gagner un peu de confiance. Disons que ce fut plus facile que prévu de retrouver mon rythme», a-t-il évalué après sa soirée de travail, tel que rapporté par le site NHL.com.

«Les séries s’approchent et je ne peux plus attendre, a-t-il ajouté. J’ai vu les vidéos de ce qu’elles sont ici et j’ai hâte à lundi ou mardi.»

Formation dangereuse

Les adversaires des «Ouragans» au premier tour éliminatoire ont de leur côté à prendre au sérieux leur préparation. La troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a terminé la campagne avec six victoires consécutives et a totalisé 116 points pour empocher le titre de la section Métropolitaine. Même si ces beaux accomplissements s’effaceront au début des séries, les Hurricanes en sont bien fiers.

«Ç’a été une année vraiment spéciale, a commenté Brind’Amour. Nous avons eu quelques matchs dans lesquels ça n’a pas été de notre côté, mais il n’y a jamais eu de séquences où c’était mauvais. C’est dur de jouer au plus haut niveau. On peut regarder en arrière et se dire qu’on a maintenu une très belle fiche. Nous avons agi de la bonne manière.»

Reste que la compétition sera plus féroce à compter de la semaine prochaine, comme s’y attend le joueur d’avant Jordan Martinook.

«Il y aura davantage. Une fois rendu à lundi, la différence sera substantielle. Je crois que nous jouons bien, mais tous peuvent en faire un peu plus. C’est ce qu’il vous faut en séries et j’ai toute la confiance au monde que chacun dans ce vestiaire sera encore plus convaincant. Nous serons prêts à exceller», a-t-il promis.