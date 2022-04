Du trouble au monticule pour les Blue Jays

Les lanceurs des Blue Jays de Toronto ont bien mal paru face aux frappeurs des Astros de Houston, qui l’ont emporté 11 à 7, vendredi au Rogers Centre.

Les problèmes ont été perceptibles dès les premiers instants du match. Le partant des favoris de la foule Yusei Kikuchi n’a été sur la butte que pendant deux manches et deux tiers, accordant quatre coups sûrs et autant de points mérités, ainsi que trois buts sur balles. Il a été particulièrement mal traité au troisième assaut, quand il a permis trois points.

Kikuchi n’a toutefois pas fait pire que Trevor Richards, qui a vécu un véritable enfer en une manche et un tiers au monticule. En sixième manche, le releveur a d’abord accordé un circuit de trois points à Jeremy Pena, avant de voir Yordy Alvarez expulser lui aussi la balle à l’extérieur des limites du terrain, pour deux points additionnels. Richards a ainsi permis cinq points sur trois coups sûrs et deux buts sur balles.

Ce n’est toutefois ni Kikuchi, ni Richards qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, mais Trent Thornton (0-2), qui n’a permis qu’un point en une manche et un tiers.

Au total, les frappeurs des visiteurs ont réussi 14 frappes en lieu sûr, en plus de se voir octroyer huit passes gratuites. Alvarez est celui qui en a le plus profité, lui qui a réussi trois coups sûrs et produit autant de points, en plus de faire se faire octroyer un but sur balles et de compléter son tour des sentiers à trois reprises.

Du positif à l’attaque

Malgré tous ces déboires défensifs, l’attaque des Blue Jays a fonctionné à plein régime.

Vladimir Guerrero fils a entre autres cogné durement la balle en troisième manche, amassant son sixième circuit de la saison. Il permettait du même coup à Tyler Heineman et George Springer de croiser la plaque.

Matt Chapman a aussi soulevé les partisans des Blue Jays à l’aide de la longue balle, en septième manche.

C’est toutefois Raimel Tapia qui a le mieux vu la balle à la plaque, lui qui a réussi quatre coups sûrs en cinq présences.

Les Blue Jays poursuivront cette série de trois matchs contre les Astros, samedi. Jose Berrios, pour l’équipe locale, et Luis Garcia, pour les visiteurs, devraient être les hommes de confiance de leur gérant respectif.