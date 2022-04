Carey Price devant le filet pour conclure la saison

La saison misérable du Canadien de Montréal se terminera vendredi au Centre Bell avec la visite des Panthers de la Floride, une équipe aux antipodes de celle du Tricolore.

Effectivement, le 82e duel de la campagne du Bleu-Blanc-Rouge, assuré de conclure dans la cave du classement général, l’opposera aux nouveaux récipiendaires du trophée des Présidents. Vainqueurs des Sénateurs d’Ottawa au compte de 4 à 0 la veille, les Panthers affichent 122 points au compteur, contre seulement 53 pour la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Ce dernier misera sur le gardien Carey Price, qui s’est présenté sur la patinoire pour l’entraînement matinal à Brossard. St-Louis a confirmé la participation du numéro 31 au rendez-vous de la soirée, sans toutefois divulguer des informations relatives à la consultation médicale de Price à New York. Le Canadien a freiné une séquence de neuf défaites, mercredi, en l’emportant 4 à 3 contre les Rangers.

«Je pense que c’est important pour tout le monde de disputer un bon match : pour l’organisation et pour les partisans, de gagner un match. Ce serait tellement plaisant de finir sur du positif. On est à trois périodes de tourner la page et avoir une petite fin d’histoire sur une [mauvaise] saison», a souligné le pilote.

Les adieux de Mathieu Perreault?

Admissible à l’autonomie complète cet été, Mathieu Perreault pourrait bien faire ses adieux aux partisans du Canadien, lui qui remplacera Laurent Dauphin dans la formation. Utilisé sporadiquement pendant la saison et opéré à l’œil, le Québécois s’était retrouvé au cœur de rumeurs de transaction à l’approche de la date limite des échanges. Le futur apparaît donc nébuleux, mais pour ce qui est du présent, il entend savourer chaque instant qu’on lui offrira sur la glace.

«Je vais essayer d’en profiter au maximum. Tu ne sais pas quand tu obtiendras une autre opportunité. C’est bien que ce soit à Montréal, aussi. La famille sera là et on tentera de s’amuser», a-t-il souhaité en point de presse d’avant-match.

«C’est peut-être la dernière, mais personnellement, tu crois toujours être encore capable de bien jouer et je garde cette mentalité, a-t-il ajouté. Je vois le tout comme une occasion de bien faire. On verra ce qui se passera ensuite. À 34 ans, j’ai du hockey en moi et ce n’est pas mon dernier match.»

- Chez les défenseurs, William Lagesson cédera sa place à Chris Wideman. Dans le camp adverse, Jonathan Huberdeau a manqué le rendez-vous à Ottawa et pourrait disputer une dernière rencontre avant le début des séries, la semaine prochaine.

