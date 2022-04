CF Montréal : un pari intéressant contre Atlanta

Le soccer de la Major League Soccer (MLS) et le baseball majeur attireront la majorité des regards des amateurs de sports cette fin de semaine, puisque la saison de la Ligue nationale prend fin et que les séries éliminatoires de la NBA seront entre deux rondes.

C’est donc dire que le CF Montréal retiendra une bonne partie de l’attention, lui qui bénéficie d’ailleurs d’une cote alléchante sur les différents sites de paris sportifs. Voici les paris à essayer cette fin de semaine :

Victoire CF Montréal c. Atlanta United (2,20) – Bet99

Le CF Montréal est l’une des équipes de l’heure dans la MLS, lui qui n’a pas perdu à ses six derniers matchs, remportant la moitié d’entre eux. Les hommes de Wilfried Nancy voudront aussi venger l’affront subi il y a de cela plus d’un mois, alors qu’ils s’étaient offert une avance de 3 à 1 à la demie face à ce même club. Et malgré un carton rouge de Dom Dwyer à la 67e minute, la formation de la Belle Province avait permis à ses adversaires de remonter la pente.

De plus, depuis ses débuts en MLS, en 2017, le club de la Géorgie a soutiré une seule victoire à ses rivaux montréalais au Stade Saputo, en cinq tentatives. C’était en 2018. Deux matchs se sont soldés par un verdict nul, tandis que les deux autres ont été à l’avantage du CF Montréal, dont le plus récent duel, en 2021. Ajoutez à cela qu’Atlanta connait des ennuis sur la route depuis le début de la saison, avec trois défaites en quatre matchs, en plus d’être privé des services de plusieurs bons joueurs, dont l’attaquant Josef Martinez, et tous les ingrédients sont présents pour faire de l’argent avec le CF Montréal.

Romell Quioto marquera au moins un but (2,90) – Mise-o-jeu

Il ne fait plus aucun doute que l’attaque du CF Montréal est à prendre au sérieux. Avec 14 filets, l’organisation montréalaise pointe au sixième rang – parmi 28 équipes – pour les buts marqués. Elle a d’ailleurs obtenu au moins deux réussites lors de quatre de ses cinq derniers matchs. La question n’est donc pas de savoir s’il y aura des buts, mais plutôt qui les inscrira. Romell Quioto pourrait bien être l’heureux élu contre Atlanta, lui qui en compte déjà trois en six matchs, dont un contre la formation de la Géorgie. Il semble d’ailleurs être l’homme de confiance de Wilfried Nancy en cas de penalty.

Victoire des Blue Jays contre les Astros samedi (1,71) – Bet99

Les Blue Jays de Toronto seront au cœur d’une série contre les Astros de Houston durant la fin de semaine. Le duel de samedi pourrait particulièrement être attrayant pour les parieurs. Jose Berrios devrait être au monticule pour la seule formation canadienne et fera vraisemblablement face à Luis Garcia. Si les deux artilleurs présentent des statistiques similaires, Berrios pourra au moins se vanter d’être en voie de rectifier un très mauvais début de saison, lui qui n’a accordé que trois points en 13 manches lors de ses deux derniers départs. C’est tout le contraire pour Garcia, qui a entre autres permis cinq points en autant de manches à sa plus récente sortie... contre ces mêmes Blue Jays.

Victoire d’Arsenal c. West Ham (1,80) – Bet99

Amateurs de ballon rond en Europe, il ne reste plus beaucoup de temps avant la conclusion de la saison dans les différents grands championnats européens, dont celui d’Angleterre. Celui-ci offre plusieurs belles courses au classement, dont pour le titre, entre Liverpool et Manchester City, mais aussi pour terminer dans le top 4, et ainsi, participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Arsenal, qui détient présentement cette quatrième place tant convoitée, aura une chance en or de se détacher de ses poursuivants en affrontant West Ham, dimanche. Les hommes de Mikel Arteta viennent de signer deux victoires très importantes contre Chelsea et Manchester United, tandis que leurs adversaires se présenteront sur la pelouse faibles de deux revers consécutifs. De plus, West Ham aura à jongler avec ses effectifs, puisqu’il jouera son deuxième match des demi-finales de la Ligue Europa en milieu de semaine prochaine, le premier ayant eu lieu jeudi.