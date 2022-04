Aaron Rodgers a été pris par surprise

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers était loin de se douter qu’il allait perdre son fidèle allié Davante Adams, maintenant la propriété des Raiders de Las Vegas.

Le numéro 12 a pris la parole publiquement cette semaine pour la première fois depuis l’échange ayant envoyé le receveur de passes au Nevada en mars; Adams a aussitôt signé un contrat de cinq ans et de 141,25 millions $. Voilà donc l’une des raisons pour lesquelles plusieurs partisans des Packers désirent voir l’organisation sélectionner des joueurs de cette position au repêchage de la NFL, qui a d’ailleurs lieu dans la ville du vice ces jours-ci.

«Concernant Davante, ce fut un peu surprenant; certes, quand j’ai pris ma décision [de revenir à Green Bay], je croyais toujours qu’il allait revenir, a déclaré Rodgers au balado “The Pat McAfee Show”, tel que rapporté par le réseau ESPN. J’ai été très franc avec lui quant à mes plans, au nombre d’années que je veux jouer et à ma façon de voir ma carrière. Je pensais qu’il reviendrait et qu’il n’allait pas quitter ainsi. Par contre, j’ai tellement d’amour pour “Tae” et j’apprécie le temps que nous avons passé ensemble. Je lui souhaite le meilleur avec [le quart des Raiders] Derek [Carr] à Vegas. Il reste qu’il s’agit d’un grand vide à combler.»

«C’est une “business” difficile, même si c’est un merveilleux métier. Ceux parmi nous ayant pu jouer pendant longtemps le réalisent complètement. Beaucoup de choses qui vous étonnent et qui surviennent, a-t-il ajouté. J’estimais que le montant offert à Davante et la chance de pouvoir jouer avec moi quelques années de plus allaient faire une différence. Néanmoins, il semblait prêt à partir.»

Des trous à boucher

Le départ d’Adams et celui de Marquez Valdes-Scantling, qui s’est entendu avec les Chiefs de Kansas City, ont affaibli les Packers au poste de receveur éloigné. Malgré tout, le directeur général Brian Gutekunst a préféré améliorer sa défensive avec ses deux sélections de premier tour à l’encan, jeudi. Il a mis la main sur le secondeur Quay Walker et le plaqueur défensif Devonte Wyatt.

Aussi, les options pour Green Bay sont entre autres de transiger. Or, la tâche du DG s’annonce compliquée aux yeux de Rodgers.

«Il y a peu d’équipes qui veulent probablement échanger des receveurs aux Packers. Je crois que nous sommes à l’arrière de la file d’attente pour plusieurs d’entre elles, a-t-il considéré. Mais bon, si vous ne payez pas Davante – évidemment, il voulait partir et on l’a échangé -, je ne sais pas si c’est logique de payer ainsi un autre gars... Puis, je sens qu’on a été dans le coup pour certains cas, mais San Francisco tient-il vraiment à nous refiler Deebo Samuel, par exemple?»