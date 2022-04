À VOIR: un dernier tour de piste pour Pierre Gervais

Le responsable de l'équipement des Canadiens de Montréal, Pierre Gervais effectue un dernier tour de piste dans ses fonctions à l’occasion du 82e et dernier match de cette saison 2021-2022. L’heure de la retraite a sonné pour l’homme de hockey et l'équipe lui a rendu hommage comme il se doit!

Voyez l’hommage qu’a tenu le Tricolore à l’endroit de Pierre Gervais dans la vidéo ci-dessus.

Gervais a passé en tout 31 saisons dans le giron du Bleu-Blanc-Rouge. Dans un rôle quasi imperceptible du public, il fut un personnage plus que marquant pour les nombreux hockeyeurs qui ont arboré les couleurs du CH.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

«Gerv est la personne la plus importante dans l’organisation. Il agit un peu comme un père. Le premier contact lors de ton arrivée chez les Canadiens, c’est Pierre Gervais qui te rencontre dans le vestiaire», a expliqué Maxim Lapierre de passage à l’émission JiC, vendredi soir. Écoutez ses propos dans la vidéo ci-dessous.

Maxim Lapierre -

«Pierre Gervais rend les joueurs et les nouveaux venus confortables. Les premiers jours dans le hockey professionnel, ce n’est pas évident et il rend les choses faciles. Je vais me rappeler de lui pour son côté humain et professionnel. Une personne tellement positive», toujours selon l’ancien des Canadiens.

«Parfois, simplement avec une petite tape sur l’épaule durant un match, ça veut dire qu’il est avec toi. Il prend un grand soin de ses joueurs», a-t-il conclu.

Lors de l'entraînement matinal à Brossard, les joueurs ont tenu à souligner son départ en lui offrant un beau cadeau.

Pierre Gervais reçoit un cadeau de la part des joueurs du CH -

«Tous les gars dans l'équipe ont été mis à contribution. Nous voulions lui offrir un cadeau bien mérité. Tout le travail qu'il a fait pour nous les joueurs et l'organisation est incroyable. C'est la moindre des choses qu'on lui offre un cadeau semblable. Il avait l'air bien heureux et ça nous le rend tous également», a commenté au site LNH.com l’attaquant Mathieu Perreault avant le duel face aux Panthers de la Floride.