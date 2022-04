Un changement de rythme en faveur des Lions?

L’attaque des Growlers de Terre-Neuve a été un véritable rouleau compresseur contre les Lions cette année. La performance défensive de la troupe d’Éric Bélanger, mardi à Trois-Rivières, venait donc à point pour la confiance et le moral de l’équipe.

En saison régulière, les Growlers ont présenté une fiche de 8-3-1 contre le club-école du Canadien de Montrtéal dans l'ECHL. Ils ont marqué 60 buts en 12 parties et en ont ajouté 13 dans les deux premières rencontres de cette série éliminatoire, qu’ils ont remportées par ailleurs.

La quatrième rencontre entre les deux équipes aura lieu, ce soir, à TVA Sports 2, dès 19h.

Or, le vent a changé, mardi. Les Growlers ont eu beaucoup de difficulté à percer la défense des Lions et, lorsqu’ils y parvenaient, Philippe Desrosiers était là. Ainsi, les favoris locaux l’ont emporté 3 à 2 et ont évité un retard de 3 à 0 qui aurait été bien difficile à combler.

Desrosiers avait certainement des choses à se faire pardonner, lui qui avait concédé 12 buts en 71 tirs au cours des deux matchs disputés à St. John's. Or, il y est parvenu avec brio avec une performance de 30 arrêts.

Résilience

Les ajustements apportés au jeu défensif étaient nécessaires, mais dans un match de cette importance, l’état d’esprit et l’approche des troupes devaient également être irréprochables.

Anthony Nellis a certainement lancé un fort message à propos de la résilience de cette équipe dans la victoire. Ses trois buts ont tous eu un important rôle à jouer dans la victoire. Le dernier, notamment, a peut-être sauvé la saison du club.

En effet, les Growlers ont créé l’égalité avec exactement deux minutes à écouler au troisième vingt. La prolongation semblait inévitable et peu à peu, les Lions semblaient s’approcher du bord de la falaise.

Or, Nellis a complété son tour du chapeau à 23 secondes du sifflet final, soulevant la foule du Colisée Vidéotron.