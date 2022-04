Soupir de soulagement à Dallas

Le chemin a été long et ardu cette saison, mais les Stars de Dallas, non sans peine, ont fait oublier leur exclusion des séries de la saison précédente en confirmant leur qualification, mercredi.

La troupe de l’instructeur-chef Rick Bowness a arraché un point aux Coyotes de l’Arizona en s’inclinant 4 à 3 en prolongation pour s’assurer de devancer les Golden Knights de Vegas au classement.

Ainsi, elle pourra s’attaquer à l’une ou l’autre des deux premières têtes de série de l’Association de l’Ouest, à savoir l’Avalanche du Colorado ou les Flames de Calgary, au premier tour. Les Stars auront aussi l’occasion de retrouver leur confiance à l’occasion de la visite des Ducks d’Anaheim, vendredi, tout en conservant le premier laissez-passer des clubs repêchés.

Effectivement, malgré leur entrée en phase d’après-saison, ils n’ont guère apprécié échapper une avance de trois buts face aux pauvres Coyotes. La rencontre a été un peu à l’image de leur parcours amorcé en octobre. Ils ont notamment vogué sur une séquence de sept gains pour immédiatement enchaîner avec une disette de cinq défaites tard dans l’année calendaire.

«Nous sommes en séries. C’est excellent pour la ville et nos partisans. Il y aura une belle atmosphère quand nous reviendrons [pour jouer à domicile en première ronde]», a commenté Bowness au site NHL.com.

«Il s’agit d’un gros point et une place en éliminatoires était la raison pour laquelle on se battait, a ajouté le gardien Scott Wedgewood en essayant de retenir le positif. C’est immense pour notre organisation, notre formation et tous les gars qui en ont fait beaucoup toute l’année. Depuis que je suis ici [le 20 mars, par voie de transaction], ce fut une lutte difficile. Vous êtes évidemment fâché d’avoir perdu un point dans la course au premier laissez-passer, mais tout cela enlève énormément de pression d’ici vendredi. Nous sommes en vie. Maintenant, gagnons vendredi et nous verrons ce qui se passera.»

Lutte avec Nashville

Dallas bagarre avec les Predators de Nashville pour éviter un rendez-vous avec les «Avs», meneurs de l’Ouest avec 118 points. Les Stars en comptent 96, un de plus que les «Preds», qui avaient toutefois une partie en main en date de jeudi. D’ailleurs, en soirée, l’équipe du Tennessee devait justement visiter le Colorado, avant de conclure la campagne chez les Coyotes de l’Arizona le lendemain.

Mais peu importe le dénouement, les joueurs du club texan se disent mission accomplie. «Obtenir une place en séries est compliqué à réaliser, a affirmé le vétéran Jamie Benn. Vous n’y arrivez pas chaque année, donc j’imagine qu’il y a un aspect positif aux 81 parties que nous avons disputées jusqu’ici.»