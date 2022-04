Repêchage: une première depuis... 1991!

Les joueurs défensifs ont été les grandes vedettes des premières minutes du repêchage de la NFL, jeudi à Las Vegas. Les cinq premiers athlètes à entendre leur nom jouent tous de ce côté du ballon.

C’est d’ailleurs la première fois depuis 1991 que les cinq premiers joueurs appelés sont tous défensifs.

Les Jaguars de Jacksonville ont amorcé le bal en jetant leur dévolu sur le joueur de ligne défensive Travon Walker.

Le secret avait été total de la part de la formation de la Floride – elle qui avait plusieurs candidats potentiels dans sa ligne de mire pour être appelé au tout premier rang – jusqu’à ce que le commissaire Roger Goodell dévoile l’identité de l’heureux élu.

Le produit des Bulldogs de Georgia est encore considéré comme un athlète qui doit peaufiner son jeu, lui qui n’a réussi que six sacs du quart en 13 matchs en 2021. Son potentiel est toutefois perçu comme l’un des meilleurs de cette cuvée.

Les Lions de Detroit ont ensuite mis la main sur un héros local : le joueur de ligne défensive Aidan Hutchinson. Le produit des Wolverines de Michigan a réussi un impressionnant total de 14 sacs en autant de matchs la saison dernière, lui qui était pressenti comme un candidat potentiel pour entendre son nom en lever de rideau.

Les Texans de Houston et les Jets de New York ont chacun opté pour un demi défensif par la suite, en choisissant respectivement Derek Stingley fils et Ahmad «Sauce» Gardner.

Finalement, les Giants ont complété cette poussée hâtive pour des joueurs défensifs en sélectionnant le troisième joueur de ligne de la soirée : Kayvon Thibodeaux.