Phillip Danault prêt pour le défi McDavid

Le Québécois Phillip Danault connaît une excellente séquence en attaque pour conclure la saison régulière, ce qui est de bon augure pour les Kings de Los Angeles, les premiers rivaux de Connor McDavid et des Oilers d’Edmonton en séries 2022.

L’ancien du Canadien de Montréal a de nouveau enfilé l’aiguille durant le match de mercredi contre le Kraken de Seattle, remporté par les siens au compte de 5 à 3. Le joueur d’avant a porté à 27 son total de buts cette année, un sommet personnel en carrière. De plus, il avait espoir d’égaler sa meilleure récolte de points; il en revendiquait 51 avant l’affrontement de jeudi face aux Canucks de Vancouver, deux de moins que son bilan de 2018-2019 avec le Tricolore.

Danault a inscrit son nom à la feuille de pointage dans 11 de ses 13 derniers matchs. Il a aussi marqué dans six de ses sept plus récents rendez-vous; les Ducks d’Anaheim avaient freiné à cinq sa série de parties avec un but, samedi.

Les Kings espèrent cependant que le vétéran saura exceller avant tout en défensive pendant les éliminatoires. En 2021, avec le Canadien, il s’était contenté de quatre points en 22 sorties durant les séries, mais avait constitué un atout pour le Tricolore qui souhaitait contrer les meilleurs éléments offensifs de l’adversaire.