LPGA : Maude-Aimée Leblanc se démarque en Californie

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a fait bonne figure lors de la première ronde du Championnat Palos Verdes, jeudi en Californie, elle qui a remis une carte de 69 (-2).

L’athlète de 33 ans avait pourtant bien mal amorcé son tournoi, elle qui a commis un boguey et un double boguey, contre un seul oiselet, lors des cinq premiers trous. Elle a toutefois calé six oiselets et deux bogueys lors des 13 fanions suivants. Elle repose ainsi à égalité au 21e rang, à six coups de la meneuse, l’Australienne Minjee Lee.

Cette dernière a survolé le terrain du club de golf Palos Verdes, calant huit oiselets sans commettre d’erreur.

Leblanc a aussi réussi la meilleure performance de la journée parmi les Canadiennes. Brooke M. Henderson a connu des difficultés et n’a pu faire mieux qu’un pointage de 75 (+4), ce qui lui vaut le 121e échelon. Les choses ont été encore moins bien pour Maddie Szeryk et Megan Osland, qui ont chacune remis une première carte de 77 (+6). Elles partagent la 137e place.

PGA : le Mexique plaît à plusieurs golfeurs

Les golfeurs de la PGA ont eu beaucoup de plaisir lors de la première ronde de l’Omnium Mexico at Vidanta, sous le soleil mexicain, alors que six golfeurs ont remis une carte de 64 (-7) pour s’installer à égalité au sommet du classement.

L’Espagnol Jon Rahm, ainsi que les Américains Jonathan Byrd, Brendon Todd, Trey Mullinax, Bryson Nimmer et Kurt Kitayama ont retranché sept coups à la normale de 71.

En plus de se méfier les uns des autres, les comeneurs devront jeter un coup d’œil derrière eux durant la deuxième ronde, puisque quatre golfeurs accusent un petit coup de retard après 18 trous. Dix autres participants ont cogné l’objet blanc 66 (-5) fois lors de la première journée d’activités.

Michael Gligic est le meilleur Canadien après une ronde. Il a retranché quatre coups à la normale de 71 et repose à égalité en 21e place. Nick Taylor (70; -1) et Adam Svensson (71; E) ont réussi à se maintenir en milieu de peloton, eux qui détiennent respectivement les 61e et 78e positions.

Pour leur part, Roger Sloan (74; +3) et David Hearn (75; +4) auront du pain sur la planche s’ils souhaitent éviter le couperet après 36 trous et participer aux rondes de la fin de semaine.