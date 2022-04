C’est fini pour les Raptors

Le rêve des Raptors de devenir la première équipe de l’histoire de la NBA à combler un déficit de 3-0 dans une série est parti en poussière, jeudi à Toronto, quand les 76ers de Philadelphie les ont éliminés lors du sixième match avec une victoire de 132 à 97.

En eaux troubles après trois matchs, la seule formation canadienne de la NBA a fait preuve de caractère, d’abord en évitant le balayage, puis en forçant la tenue d’un sixième match en l’emportant en Pennsylvanie. La tâche était toutefois trop lourde.

Malgré ce que le pointage final peut laisser croire, les favoris de la foule ont été dans le coup pendant la moitié du match. Les deux équipes se sont échangé l’avance à plusieurs reprises lors des deux premiers quarts, si bien que les visiteurs ont retraité au vestiaire avec une avance d’un seul petit point.

Les 76ers sont toutefois revenus sur le parquet avec le couteau entre les dents, eux qui ont dominé les Raptors 37 à 17 au troisième quart, entre autres, grâce à une poussée de 17 points sans réplique. Les hommes de Nick Nurse ne s’en sont jamais remis.

Joel Embiid a une fois de plus déjoué les plans adverses pour le contrer, lui qui a complété le duel avec 33 points et 10 rebonds. Tout comme le grand centre, James Harden et Tobias Harris ont réussi un double-double chacun. Le premier a amassé 22 points et 15 passes décisives, tandis que le second a réussi 19 points et 11 rebonds. Tyrese Maxey n’a pas été en resteen terminant avec 25 points.

Du côté des Raptors, Chris Boucher a connu un match exemplaire et il a été le Raptor le plus productif avec 25 points, en plus d’ajouter 10 rebonds. Pascal Siakam a bien tenté de l’épauler, avec 24 points, mais en vain.

La logique est respectée

En l’emportant, les 76ers ont complété le portrait du deuxième tour éliminatoire de la NBA dans l’Association de l’Est. La logique a été respectée, puisque les équipes classées du premier au quatrième rang ont toutes eu gain de cause au premier tour.

Ainsi, les 76ers (4e) affronteront le Heat de Miami (1er), tandis que les champions en titre, les Bucks de Milwaukee (3e) seront opposés aux Celtics de Boston (2e).