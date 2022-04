Les Panthers remportent le trophée des Présidents

Grâce à une convaincante victoire de 4 à 0 sur les Sénateurs, jeudi soir à Ottawa, les Panthers de la Floride ont remporté le trophée des Présidents, remis à la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey en saison régulière.

C’est la première fois dans son histoire que les Panthers décrochent cet honneur, eux qui ont tenu à distance l’Avalanche du Colorado, qui terminera comme son dauphin.

L’équipe floridienne l’a surtout fait en reposant trois de ses vedettes pour ce 81e match : Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Claude Giroux. Carter Verhaeghe, avec un doublé, et Sam Bennett et Sam Reinhart, avec un but et une mention d’aide, ont pris le relais.

Spencer Knight a été brillant devant le filet en bloquant 27 lancers pour réaliser le deuxième blanchissage de sa saison. Filip Gustavsson n’a pas mal paru de l’autre côté de la patinoire avec 26 parades sur 30 tirs.

Un retour en force pour Kotkaniemi

À Raleigh, Jesperi Kotkaniemi a profité de son retour de blessure pour signer la meilleure performance offensive de sa carrière dans une victoire de 6 à 3 des Hurricanes de la Caroline sur les Devils du New Jersey.

L’ancien du Canadien de Montréal avait raté les cinq dernières rencontres puisqu’il était touché au bas du corps. Cette blessure l’avait aussi contraint à être laissé de côté huit matchs de suite avant un bref retour.

Le Finlandais a obtenu trois points contre les Devils, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant en quatre saisons dans la Ligue nationale de hockey. Kotkaniemi les a tous récoltés en première période, en se faisant d’abord complice des réussites d’Ethan Bear et de Martin Necas, puis en marquant son 12e but de la saison.

Kotkaniemi a ainsi conclu la campagne avec 29 points en 66 matchs.

Avec 116 points au classement, les Hurricanes se sont assurés de terminer au troisième rang du circuit Bettman, derrière les Panthers et l’Avalanche seulement.

Ailleurs dans l’Association de l’Est

Les Capitals de Washington ont été battus 5 à 1 par les Islanders de New York, ce qui les a retenus de devancer au classement les Penguins de Pittsburgh. Sans Alex Ovechkin pour cette rencontre, les «Caps» demeurent au deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Est et sont en voie d’affronter les Panthers en première ronde.

Avec un tour du chapeau de Patrice Bergeron, les Bruins de Boston ont défait les Sabres de Buffalo 5 à 0. Le Québécois a ajouté un quatrième point à sa fiche, tandis que David Pastrnak a atteint le plateau des 40 buts pour une seconde fois en carrière.

Le Lightning pouvait s’assurer d’un rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto au premier tour, mais leur défaite de 5 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus, jumelée à la victoire des Bruins, les a empêchés d’assurer leur troisième rang dans la section Atlantique.