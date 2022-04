«Les Anti-Pods de la lutte»: AEW contre New Japan

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin et Pat discutent de l’événement spécial qui aura lieu en juin prochain et qui opposera les meilleurs lutteurs d’AEW à ceux de la New Japan. À écouter ici:

Aussi, Pat nous fait un portrait complet de sa fin de semaine à Impact Wrestling.

Les deux animateurs parlent également des retours de Becky Lynch, Mustafa Ali et d’Asuka, de Britt Baker à Pittsburgh. Tout ça et bien plus encore dans un autre épisode à ne pas manquer!