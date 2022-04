Le propriétaire des Raiders ouvert à accueillir Colin Kaepernick

Le propriétaire des Raiders de Las Vegas Mark Davis ne s’est pas dit contre l'idée d’accorder une chance au quart-arrière Colin Kaepernick, qui tente désespérément d’effectuer un retour dans la NFL depuis quelques années.

L’homme de 66 ans a toutefois ajouté que ce n’était pas à lui de prendre ce genre de décisions, mais plutôt aux membres de la direction de son équipe.

«Je crois en Colin Kaepernick et il mérite toutes les chances du monde de redevenir un quart-arrière dans la NFL, a dit Davis lors de son passage sur les ondes de NBC, jeudi. J’y crois. Si nos entraîneurs et notre directeur général veulent lui accorder un essai ou veulent faire de lui un pivot dans cette équipe, je l’accueillerais à bras ouverts.»

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Davis tient de tels propos au sujet de l’athlète de 34 ans, qui n’a toutefois pas joué à ce niveau depuis 2016, après avoir été l’un des instigateurs du mouvement de protestation contre la brutalité policière en s’agenouillant durant l’hymne national.

«Je crois que Colin est un humain bien mal compris, a ajouté Davis. J’ai eu la chance de lui parler. Je ne le connaissais pas vraiment auparavant, et donc, je ne comprenais pas trop sa prise de position. Je ne comprenais pas trop le principe de s’agenouiller, ce que ça signifiait réellement au départ. Avec le temps, j’en ai appris plus. Je comprends maintenant d’où il vient et le message qu’il veut envoyer à la société.»

Derek Carr en poste

Difficile d’imaginer Kaepernick revêtir l’uniforme des Raiders, puisque ces derniers comptent déjà sur les services de Derek Carr comme pivot partant, ainsi que sur ceux de Nick Mullens et Garrett Gilbert comme substituts.

Plusieurs vidéos de Kaepernick à l’entraînement ont fait surface sur les réseaux sociaux durant la saison morte, ce qui a servi à partir la machine à rumeurs. Il a même indiqué qu’il serait prêt à prendre un rôle de substitut si ce scénario lui permettait de revenir dans le circuit Goodell.

À sa dernière année dans la NFL, Kaepernick avait été le partant des 49ers de San Francisco pendant 11 matchs, menant les siens à une seule victoire durant cette période. Il avait complété 59,2% de ses relais pour 2241 verges, en plus de lancer 16 passes de touché contre quatre interceptions. Reconnu pour ses qualités athlétiques, il avait aussi porté le ballon 69 fois, franchissant 468 verges. Il avait d'ailleurs inscrit deux majeurs de cette façon.