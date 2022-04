Le Phoenix au sommet pour de bon dans l’Ouest

En battant les Olympiques de Gatineau 5 à 4 en tirs de barrage, jeudi au Centre Slush Puppie, le Phoenix de Sherbrooke s’est assuré de terminer au sommet de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Qui d’autre que Joshua Roy pour jouer un rôle déterminant dans cette victoire? L’espoir du Canadien de Montréal a amassé un but et une mention d’aide en plus d’être l’un des deux buteurs du Phoenix en fusillade.

Ses 115 points sont toujours un sommet du circuit Courteau et il détient deux unités d’avance sur William Dufour, qui a marqué dans la victoire des Sea Dogs de Saint John.

Ethan Gauthier a fait la différence en faisant scintiller la lanterne en dernier en tirs de barrage et en créant l’égalité avec 5 min 38 s à faire en troisième période. Le crédit chez les visiteurs revient aussi au gardien Jakob Robillard, qui a été solide avec 34 arrêts.

Avec 93 points et deux duels à disputer, Sherbrooke devance Gatineau, qui a joué un match de plus, par trois points.

L’Armada s’en tire

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, l’Armada de Blainville-Boisbriand a mis un terme à sa série de trois défaites en battant les Huskies de Rouyn-Noranda 3 à 2.

Il ne restait plus que deux matchs cette saison aux hommes de Bruce Richardson et ils ont terminé de belle façon leur saison régulière à domicile. Ils ont cependant dû composer avec une remontée tardive de leurs adversaires.

Le début de la troisième période a été assez agité. Kieran Craig a marqué pour l’Armada à 1 min 03 s, mais Louis-Philippe Fontaine a répliqué 38 secondes plus tard. Alexis Gendron, moins d’une minute après, a clos le débat avec le filet gagnant.

Un but tardif de Samuel Johnson a certainement donné des sueurs froides aux partisans de l’équipe locale, mais Nicolas Sheehan a tenu bon devant le filet, terminant avec 25 arrêts.