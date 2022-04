L’Atlanta United en quête de victoire

La plupart du temps, l’Atlanta United est ressorti vainqueur de ses confrontations avec le CF Montréal. Pourtant, les visiteurs tenteront de mettre fin à une série d’insuccès au Stade Saputo, mais aussi de retrouver le chemin de la victoire cette saison.

En 10 confrontations entre les deux clubs, Atlanta est ressorti vainqueur cinq fois et a arraché trois verdicts nuls. Or, l’équipe a été tenue en échec à Montréal depuis 2018. Le Bleu-Blanc-Noir l’a emporté 2 à 1 dans la métropole québécoise à sa dernière visite, en octobre. Trois matchs au Stade Saputo se sont également terminés par une égalité.

Le 19 mars dernier, au Mercedes-Benz Stadium, l’Atlanta United avait marqué deux buts dans les dernières minutes de jeu pour égaler le pointage à 3 à 3. Rappelons que la formation géorgienne se défendait à 10 contre 11 et que le CF Montréal menait 3 à 1 à la mi-temps.

Or, les hommes de Gonzalo Pineda n’ont gagné qu’une seule fois en Major League Soccer depuis. Ils ont perdu contre Charlotte FC et l’Inter Miami CF, et pris un point au FC Cincinnati.

Malgré tout, Atlanta occupe le quatrième échelon dans l’Association de l’Est, pratiquement à égalité avec Montréal. Les deux clubs sont à 11 points, mais le différentiel de buts va à l’avantage des «Five Stripes».

Une attaque amputée

Dans son plan de match, l’entraîneur Pineda devra trouver le moyen de ralentir l’attaque du Club de Foot, portée depuis plusieurs matchs par Djordje Mihailovic, Romell Quioto et Kei Kamara.

L’offensive d’Atlanta n’est pas mauvaise non plus, mais sans Josef Martinez, blessé, elle est bien moins menaçante à première vue. C’est dans la finition que le pilote mexicain aimerait voir des progrès, puisque les chances de marquer ne manquent pas.

«Nous pouvons continuer à jouer offensivement et créer des occasions. Ce n’est pas un mauvais problème. [C’est mieux] de ne pas être précis quand tu crées des chances plutôt que de ne rien créer du tout. Sinon, tu pries pour une combinaison ou une contre-attaque ou quelque chose comme ça pour créer des occasions de buts. Nous devons faire mieux», a expliqué Pineda, ses propos étant repris par le site web de l’équipe, plus tôt cette semaine.

Les blessures sont très nombreuses pour Atlanta, qui devra se débrouiller sans plusieurs joueurs importants pour une longue durée. Mercredi, la saison du gardien Brad Guzan et du milieu de terrain Osvaldo Alonso a été annoncée comme terminée. De plus, l’état de santé du défenseur George Campbell sera évalué hebdomadairement en raison d’une blessure aux adducteurs.