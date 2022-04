«La dernière danse» des Penguins?

Avec toute l'incertitude entourant le futur de certains piliers des Penguins de Pittsburgh, l'équipe se prépare pour les prochaines séries éliminatoires avec la même attitude qu'avait Michael Jordan et les Bulls de Chicago dans la série «La dernière danse».

C'est du moins ce qu'a déclaré Louis Domingue en entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On ne sait jamais où ils vont être l'an prochain et si on sera en mesure de garder cette équipe ensemble. C'est un peu comme le fameux documentaire avec Michael Jordan. Si on s'en va avec cette mentalité, on peut certainement être dangereux.»

Le gardien de but des Penguins assure que son équipe se soucie peu de l'adversaire qu'ils auront à affronter. Toute la concentration se retrouve sur leur équipe.

«Dans les séries, tout est une question de momentum. Les derniers vainqueurs, le Lightning, sont toujours sur la même vague. C'était la même chose pour les Blues. Ils sont rentrés avec une série de victoires. Pour nous, on se concentre sur notre équipe et on ne met pas le focus sur les autres équipes. Tout le monde peut se battre d'une soirée à l'autre.»

Le Québécois a également commenté la tentative de retour au jeu de Carey Price et il a sa propre idée pour expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées de façon idéale.

«C'est de plus en plus dur physiquement d'être gardien. La position a changé beaucoup au fil des années. On met beaucoup de pression sur les chevilles et les genoux. Je crois que c'est ce qui explique les fameuses blessures à long terme aux gardiens et pourquoi c'est aussi difficile de revenir. C'est une position très taxante pour le corps.»

Domingue tenait aussi à louanger Mike Bossy et Guy Lafleur qui sont récemment décédés. Il avait d'ailleurs eu la chance de côtoyer la légende des Islanders en travaillant avec lui à TVA Sports lors d'anciennes séries éliminatoires.

«Mike, c'était terrible d'apprendre cette nouvelle. Quel bon bonhomme! Il m'a accueilli à bras ouverts dans un milieu que je ne connaissais pas beaucoup. C'est une lourde perte pour le monde du hockey et pour les collègues à TVA Sports. Ce sont des gros morceaux qui sont tombés en peu de temps. Guy Lafleur était une icône pour tous les Québécois de tous les âges.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.