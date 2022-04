François Legault rend hommage à Mike Bossy

Les funérailles du légendaire hockeyeur Mike Bossy, décédé d’un cancer le 15 avril, se tenaient au nord de Montréal, jeudi, à Sainte-Thérèse.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est rendu sur les lieux pour rendre hommage à M. Bossy.

«C’était un gars tellement drôle, tellement sympathique, tellement simple... Un être humain exceptionnel. Puis mourir à 65 ans, ça n’a pas de bon sens. C’est important que tous les Québécois lui disent merci pour ce qu’il nous a fait vivre», a dit M. Legault.

Le premier ministre du Québec est également revenu sur le passage de Mike Bossy à la télévision, à TVA Sports, où il avait une populaire chronique avec Dave Morissette.

«Rien ne me relaxait plus que d'écouter Mike Bossy commenter le hockey et donner ses médailles dans la chronique Certifié Mike Bossy.»

Voyez l'extrait en question dans la vidéo ci-dessus.

Le propriétaire de l’équipe des Islanders de New York, avec qui Mike Bossy a joué pour la majorité de sa carrière, se présentera aussi aux funérailles.

Les anciens joueurs Bryan Trottier et John Tonelli seront aussi sur place pour honorer leur défunt coéquipier.

Avec les photos, les archives de journaux, les arrangements floraux et le chandail officiel, le salon funéraire de Sainte-Thérèse a pris des allures de temple en hommage à Mike Bossy.

Depuis mercredi, environ 800 personnes se sont déplacées pour visiter le centre funéraire et exprimer leurs condoléances aux proches du défunt.