Football du RSEQ : un programme double à TVA Sports pour amorcer la saison

La saison 2022 de football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) s’entamera le samedi 27 août avec deux matchs diffusés sur les ondes de TVA Sports.

Le public pourra ainsi voir à l’œuvre les Carabins de l’Université de Montréal, champions en titre de la Coupe Dunsmore. Pour l’occasion, ils croiseront le fer avec les Stingers de Concordia dès 14 h ce jour-là. Puis, le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke affrontera le Rouge et Or de l’Université Laval à 19 h.

Par ailleurs, le duel-revanche mettant aux prises les Carabins et le Rouge et Or sera disputé le samedi 10 septembre, devant les caméras de TVA Sports. Le calendrier régulier prendra fin le 29 octobre avec deux rencontres : l’Université Laval en découdra avec Concordia, tandis que les Bleus se frotteront aux Redbirds de McGill. La chaîne diffusera l’un de ces affrontements.

De plus, les éliminatoires, entièrement présentées à TVA Sports, suivront à compter du 5 novembre. La chaîne proposera pour la première fois les deux demi-finales qui mèneront, une semaine plus tard, à la Coupe Dunsmore, la finale québécoise. Par la suite, les duels du carré d’as national et la Coupe Vanier, également à l’horaire du réseau, suivront.

En tout, 14 matchs de saison régulière du RSEQ seront présentés à TVA Sports; jamais le réseau n’aura présenté autant de matchs que cette année.

-Les rencontres seront également disponibles en direct sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu accessible sur tous les écrans.