Du positif avant les séries pour le Rocket

Victime de quatre défaites consécutives, le Rocket de Laval a mis fin à cette malheureuse séquence, jeudi à la Place Bell, en défaisant les Marlies de Toronto 5 à 4 en prolongation.

Le club-école du Canadien de Montréal a ainsi remis la monnaie de sa pièce à celui des Maple Leafs de Toronto, qui l’avait vaincu par le même pointage la veille, en prolongation cette fois aussi.

C’est aussi un signe encourageant pour les hommes de Jean-François Houle, à qui il reste un match à la saison régulière, samedi à Syracuse, contre le Crunch, avant d’amorcer les séries éliminatoires. Le Crunch est d’ailleurs un adversaire très probable pour le Rocket au premier tour du bal printanier.

Dans le duel du jour, Alex Belzile a profité d’un avantage numérique lors de la période supplémentaire pour dénouer l’impasse. Sur la séquence, Xavier Ouellet a amassé sa troisième mention d’aide du match. Jean-Sébastien Dea et Brandon Gignac ont aussi bien fait dans la victoire, avec des récoltes d’un but et une mention d’aide chacun.

Cayden Primeau s’amène en renfort

Plus tôt dans la journée, le Canadien a cédé le gardien Cayden Primeau à son club-école de la Ligue américaine de hockey.

Primeau était d’ailleurs l’homme de confiance pour ce match, lui qui a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui.

Le retour de Primeau au sein de la formation de l’entraîneur-chef Jean-François Houle sera certes apprécié, puisqu’il pourra défendre la cage des siens avec Kevin Poulin à ses côtés. Le seul autre homme pouvant défendre la cage de l’équipe avant cette transaction était Gabriel Mollot-Hill, qui possède un contrat d’essai en main.

Le rappel de Primeau ne devrait toutefois pas l’empêcher de retrouver le Canadien vendredi si nécessaire. Le CH terminera le calendrier régulier en accueillant les Panthers de la Floride et, à moins d’une immense surprise, Carey Price ne devrait pas être en uniforme. Samuel Montembeault a disputé les deux derniers affrontements des siens avec Primeau comme substitut.