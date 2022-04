Andersen et Raanta remportent le trophée William M. Jennings

Les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta ont conjointement mis la main sur le trophée William M. Jennings, remis annuellement aux gardiens de l’équipe ayant accordé le moins de buts en saison régulière.

En vertu d’une victoire de 6 à 3, jeudi soir, la formation de Raleigh a conclu ses 82 matchs avec 202 buts accordés, le plus petit total du circuit Bettman.

C’est la première fois que la franchise des Hurricanes, anciennement les Whalers de Hartford, remportent cet honneur. Les «Canes» avaient d’ailleurs fait l’acquisition de Raanta et Andersen via le marché des joueurs autonomes lors de la dernière saison morte. C’est la première fois de l’histoire qu’un duo remporte le tout alors que les deux en sont à leur première année avec le club, alors que sept gardiens ont réussi l’exploit individuellement.

Andersen a préservé une excellente fiche de 35-14-3 cette saison, ainsi qu’une moyenne de buts accordés de 2,17 et un taux d’efficacité de ,922. Pour sa part, Raanta a participé à 28 matchs et a maintenu une fiche de 15-5-4, ainsi qu’une moyenne de buts contre de 2,45 et un taux d’efficacité de ,912.