Une longue convalescence pour Lukas Vejdemo

Le Rocket de Laval a annoncé mercredi que son attaquant Lukas Vejdemo avait été opéré avec succès pour une blessure au muscle ischio-jambier.

Le Suédois de 26 ans aura besoin d’une période de convalescence de sept mois. Il s’est blessé le 16 avril dernier, lors d’un affrontement contre les Monsters de Cleveland.

Le choix de troisième tour (87e au total) du Canadien de Montréal au repêchage de 2015 a amassé six buts et 10 mentions d’aide pour 16 points en 34 parties avec le Rocket cette saison. Il a aussi disputé six rencontres avec le Tricolore et a touché la cible une fois dans la Ligue nationale en 2021-2022.

Selon le site web spécialisé capfriendly.com, Vejdemo pourrait bénéficier de son autonomie complète en juillet prochain.