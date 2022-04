Une belle pensée des Islanders pour Mike Bossy

Le public a l’occasion de rendre un dernier hommage à l’ex-joueur de hockey professionnel Mike Bossy, mercredi et jeudi à Sainte-Thérèse, et son ancienne équipe, les Islanders de New York, lui ont exprimé toute leur reconnaissance de manière bien visible.

Les visiteurs se présentant à l’intérieur du Complexe funéraire Goyer ont ainsi pu apercevoir sur les lieux quelques arrangements floraux mettant en évidence le numéro 22. L’un d’entre eux forme d’ailleurs le chiffre du chandail porté par Bossy avec la formation de Long Island, des fleurs de couleur bleue et orange constituant le centre du cadre au fond de fleurs blanches. Le nom de famille du grand hockeyeur, décédé le 15 avril à l’âge de 65 ans des suites du cancer du poumon, a été inscrit au haut de l’ornement.

D’autres arrangements aux couleurs des Islanders sont également disposés à proximité, ainsi qu’une œuvre picturale montrant Bossy jouant avec l’uniforme new-yorkais. Enfin, l’un des ornements – de forme circulaire – illustre le 22 et est accompagné d’un message inscrit sur papier en anglais et disant : «Mike, tu seras toujours dans nos cœurs. Repose en paix. Avec amour. De la part de ta famille des Islanders de New York.»

Mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, a précisé que le drapeau fleurdelisé sera mis en berne, jeudi, sur la tour principale de l’hôtel du Parlement, en l’honneur de l’ancien ailier et analyste de la chaîne TVA Sports.