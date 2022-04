Un héros obscur à la rescousse des Raptors

Les Raptors de Toronto tentent de compléter une improbable remontée contre les 76ers de Philadelphie et un jeune joueur commence à retenir l’attention pour ses prouesses défensives. Il s’agit de Precious Achiuwa.

C’est une évidence: si les Raptors souhaitent devenir la toute première équipe de la NBA à effacer un déficit de 3-0 dans une série, ils devront neutraliser Joel Embiid. Après avoir été l’un des principaux artisans des trois victoires des 76ers, il a été limité à 21 et 20 points au cours des deux derniers, que la formation du Canada a remportés.

Chaque fois, c’est par comité que les Raptors ont couvert le joueur-vedette des 76ers. Et Achiuwa, qui semblait plutôt indiscipliné dans ses affectations en début de saison, répond présent.

«Il a vraiment bien joué, a acquiescé l’entraîneur-chef Nick Nurse après le match de lundi, selon le "Toronto Sun". Il a eu une grosse mission pendant une grande partie du match. Je pense que c’était un bon combo [pour surveiller Embiid]. Khem [Birch] a eu 11, 12 minutes; [Thaddeus Young] a eu son moment, puis ensuite Precious.»

«[Sa contribution] a été énorme pour nous, a ajouté Pascal à propos d’Achiuwa. De toute évidence, surveiller Embiid est un travail d’équipe, mais en même temps [Achiuwa] est en première ligne. Vous savez, s’il peut couvrir [James Harden], il peut couvrir n’importe qui.»

VanVleet incertain

Par ailleurs, il serait surprenant que Fred VanVleet soit en uniforme pour le sixième match, jeudi soir, au Scotiabank Arena. À la veille de la rencontre, l’organisation de la Ville Reine a annoncé que le cas de l’athlète de 28 ans était «douteux».

VanVleet a raté le cinquième match après s’être blessé à une hanche dans la première moitié de la quatrième partie. Lundi, il a expliqué avoir «senti comme un petit "pop"» dans sa hanche gauche. Il a ensuite passé une résonance magnétique et a indiqué que «ce n’était rien de bien grave».

Son absence est bien évidemment une grosse perte pour les Raptors, mais plusieurs blessures cette saison ont permis à l’équipe d’apprendre à compenser lorsque ce genre de situation se présente.

«De toute évidence, il est une grande partie de ce que nous faisons en équipe et nous avons vraiment besoin de lui, a lancé Siakam à propos de VanVleet. Je pense que c'est juste un peu comme l'histoire de la saison pour nous. Nous avons eu beaucoup de gars qui sont sortis et entrés dans la formation, et nous trouvons toujours un moyen de s’en sortir.»