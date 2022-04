Un Atlanta United très amoché à Montréal

Dur coup pour l’Atlanta United : l’équipe a annoncé mercredi que trois de ses joueurs, dont le vétéran gardien Brad Guzan, ne reviendraient pas cette saison en raison de blessures.

La formation de la Géorgie s’apprête à se déplacer au Québec pour y affronter le CF Montréal au Stade Saputo, samedi. Elle le fera toutefois sans Guzan, le milieu de terrain Osvaldo Alonso et un autre portier, Dylan Castanheira.

Guzan, 37 ans, est l’un des gardiens les plus respectés de la Major League Soccer (MLS) depuis des années. Arrivé à Atlanta en 2017, il n’a pas raté beaucoup de rencontres, amorçant même sept des huit duels des siens cette saison. L’Américain a toutefois subi une rupture du tendon d’Achilles de sa jambe droite contre le FC Cincinnati, le 16 avril, et il a été opéré avec succès trois jours plus tard.

Alonso est lui aussi un vétéran de la MLS et en était à ses premiers pas avec Atlanta après 13 saisons avec les Sounders de Seattle et le Minnesota United FC. Dans son cas, c’est une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit qui met un terme à sa campagne.

Castanheira, qui n’a pas enfilé l’uniforme d’Atlanta cette année, est aussi touché au tendon d’Achilles.

Avec peu d’options devant le filet, l’entraîneur-chef Gonzalo Pineda devrait faire confiance à Bobby Shuttleworth pour le reste de la saison. L’équipe a également acquis par voie de prêt le gardien Rocco Rios Novo, un ancien de l’académie qui évolue aujourd’hui à Lanus, en Argentine.

L’Atlanta United occupe le quatrième rang du classement de l’Association de l’Est avec 11 points, soit autant que le CF Montréal, qui est sixième en vertu du différentiel de buts.