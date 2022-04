Théo Rochette en Suisse? Pas si vite!

Même si le Lausanne HC a annoncé en grande pompe s’être entendu avec le capitaine des Remparts de Québec Théo Rochette sur un contrat de deux ans débutant la saison prochaine, il n’est pas encore coulé dans le béton que le Canado-Suisse jouera en Europe en 2022-2023.

Le moment de l’annonce de la signature de Rochette par la formation professionnelle suisse en a fait sourciller plusieurs, mardi, alors que les Remparts se préparent à entamer les séries éliminatoires.

Selon ce qu’il a été permis d’apprendre, c’est le Lausanne HC qui aurait tenu à ce que la nouvelle soit annoncée mardi, pour des raisons de marketing, le club étant en pleine campagne de billets de saison en vue de l’an prochain.

Toutefois, rien ne change dans les plans du jeune attaquant par rapport à ce que son père, Stéphane, avait mentionné dans un balado en Suisse il y a un mois, à l’exception que l’entente de principe avec Lausanne a été officiellement mise sur papier et signée par les deux parties.

Clause échappatoire

Toutefois, ce pacte comporte une clause de sortie permettant à Rochette de contrôler sa destinée.

Les options de Rochette demeurent ouvertes et son avenir sera dicté par ce qu’il adviendra de ses droits professionnels à la fin de la saison.

Si le numéro 9 des Diables rouges est repêché, le clan Rochette se pliera aux exigences de la formation qui l’aura réclamé.

Si cette dernière juge qu’il est préférable pour lui de jouer en Suisse, il ira en Suisse. Si la Ligue américaine de hockey est la meilleure option, il ira.

Et si son équipe de la LNH estime qu’il doit retourner une dernière année au niveau junior ? Il reviendra avec les Remparts.

Dernière chance

Rappelons qu’à 19 ans, le joueur de centre en est à sa dernière année d’admissibilité au repêchage de la LNH et son entraineur-chef Patrick Roy a soutenu il y a quelques semaines que son capitaine méritait d’appartenir à une organisation du circuit Bettman.

«Je regarde les joueurs qui ont été repêchés et je trouve ça épouvantable que Théo Rochette ne l’ait pas été. Personnellement, je suis déçu des dépisteurs du Québec à travers les équipes de la LNH. Je pense qu’ils ont un travail à faire à ce niveau. J’admire sa persévérance et sa ténacité. C’est probablement notre meilleur joueur présentement et c’est tout à son honneur d’être résilient et de continuer à persévérer pour aider l’équipe à gagner. Il mérite une opportunité au prochain niveau», avait-il plaidé le 8 mars dernier.

D’ailleurs, Roy est au courant depuis longtemps de la situation de Rochette.

Pour l’instant, l’attaquant de 19 ans demeure concentré sur les Remparts. Ce dernier a refusé de commenter sa situation puisqu’il préfère se concentrer sur la saison et les séries de son équipe.